Une librairie écoresponsable : bonnes pratiques et démarches d'amélioration

Bonnes pratiques en faveur de la transition écologique en librairie

Cette synthèse établie par la commission Développement durable du SLF recense des actions pour lesquelles il est possible d’agir en librairie. Fruit de pratiques déjà mises en place, elle a vocation à être enrichie au fur et à mesure.

Démarches d'amélioration continue

Faire un état des lieux pour savoir où en est la librairie.

Ex : calculer l'empreinte carbone de sa librairie avec Carbone 4, My CO2, etc.

Interroger ses fournisseurs (livre/non livre) et prestataires sur leurs pratiques : où sont fabriqués les livres et autres produits, quels papiers, quelles encres, quels autres matériaux sont utilisés, des démarches en faveur du développement durable sont-elles engagées dans |’entreprise, etc. ?

Mesurer chaque année les effets de ses actions pour évaluer les plus pertinentes

Sensibiliser partenaires et clients aux actions en faveur de la transition écologique

I. Les achats — Livres, marchandises, fournitures et transport. Premier poste de coûts et d'émission carbone

Optimiser les achats de livres et autres marchandises

Être exigeant envers les fournisseurs sur les informations communiquées (provenance, fabrication, transport) et faire ses achats en fonction

Comprendre et analyser les achevés d’imprimer

Optimiser ses achats

= moins de retours

= moins de pilon

Réduire ou supprimer les primes et la PLV

Optimiser ses achats de fournitures

Engager ses fournisseurs et prestataires en augmentant son niveau d'information et d’exigence

Choisir des produits à plus faible impact : sacs en kraft, papiers cadeaux certifiés PEFC ou FSC/recyclés/en tissu ; produits d’entretien éco-responsables, fournitures de bureau, rouleaux de caisse, etc.

Optimiser le transport

Massifier les commandes et optimiser le nombre de livraisons dans la semaine

Se faire livrer en horaires décalés ou de nuit, en véhicule électrique, quand cela est possible

En agglomération, livrer collectivités et clients à vélo, en voiture partagée ; organiser des livraisons groupées

II. La vie de la librairie

Travailler sa sobriété énergétique

Installer des ampoules LED/basse consommation

Réfléchir à l'isolation du local (meilleure isolation, ventilation naturelle)

Mettre en place l’arrêt ou un programme de nuit des lumières, radiateurs, ordinateurs, etc.

Réduire sa pollution numérique (réemployer les appareils, éviter vidéos en ligne, excès de pièces jointes, etc.)

Choisir des artisans ou fournisseurs locaux

Choisir son mobilier en fonction de son impact

Réduire les déchets, réutiliser et recycler

Réduire les sacs à usage unique

Éliminer le plastique à usage unique

Trier les déchets, faire un compost

Imprimer les tickets de caisse et de carte bancaire à la demande du client (le ticket de caisse n'est obligatoire qu’à partir de 25 €)

Réutiliser, donner ou recycler les cartons et matériaux de calage, les PLV, les ouvrages non-retournables et défraîchis

Mobiliser l'équipe de la librairie

Sensibiliser l’équipe lors de points dédiés

Suivre des formations au développement durable, à l'écologie, aux rayons de ces domaines

Favoriser les mobilités douces, les transports en commun, le co-voiturage

Encourager les initiatives

III. La librairie dans son environnement

Sensibiliser ses clients

Développer son rayon écologie/développement durable

Communiquer sur les actions de la librairie

Organiser des événements sur le thème de |'écologie

Agir en lien avec son environnement

S'engager dans les actions locales de quartier, de la Mairie, de la région, des autres commerçants, des écoles, des associations, des bibliothèques...

Proposer des événements ou collaborations avec ces acteurs en lien avec |'écologie

Développer des actions ayant un impact positif sur la société

Agir pour dynamiser le centre-ville

Renforcer les liens entre les commerçants (ex : créer une association de commerçants, organiser des achats et des livraisons groupés, etc.)

Valoriser I'attractivité éco-responsable de la ville auprès des clients

Favoriser le dialogue avec les pouvoirs publics en vue d’améliorer l'offre de transports en commun pour éviter les déplacements en voiture à ses clients

Des informations complémentaires et des ressources sont disponibles sur le site du SLF, rubrique Développement durable du Guide du libraire.

