Festivals, accessibilité, diffusion : le Livre dans le budget 2023

L'exercice de la présentation du budget du ministère de la Culture a été relevé pour la première fois par Rima Abdul-Malak, ce lundi 26 septembre. La locataire de la rue de Valois a convoqué plusieurs personnalités pour venir lui prêter main-forte sur différents sujets, cassant quelque peu la monotonie de ce type de présentation : Sébastien Cavalier, président de la SAS Pass Culture, Christelle Creff, future cheffe du service des musées de France, et Jean-Michel Jarre, compositeur à la tête d'une commission du CNC portant sur le métavers.

En raison de ces différentes interventions et d'une présentation allégée, certains sujets ont été plus survolés que d'autres par la ministre de la Culture. En matière de lecture, si le Pass Culture a fait l'objet d'un arrêt plus long, quelques éléments seulement du programme du ministère ont été évoqués.

Rima Abdul-Malak a pourtant réservé une place importante à la lecture pour sa première année rue de Valois. Elle se concrétise notamment par une hausse des dotations et des crédits d'intervention des Directions régionales des affaires culturelles de 800.000 €.

Au nombre de 18 — il faut ajouter des « missions » pour la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française —, les DRAC participent notamment au développement du livre et de la lecture. La ministre promet ainsi des actions favorisant « le maintien et le développement d’un réseau de librairies, de bibliothèques et de maisons d’édition en régions dense et diversifié ». Elles agiront, entre autres, par l'intermédiaire de contrats territoire lecture.

Toujours au rayon des hausses, ce sont 750.000 € supplémentaires qui devraient revenir aux manifestations littéraires, par l'intermédiaire du Centre national du livre. Le plan artistes-auteurs, pour sa part, voit 1,7 million € s'ajouter en 2023 à son enveloppe, pour « l’accès à la formation professionnelle », « l'action sociale », et « la mise en œuvre d’un portail numérique qui facilitera la compréhension des règles juridiques, sociales et fiscales applicables ».

Le ministère annonce un investissement supplémentaire, de 2,7 millions €, dans la Bibliothèque nationale de France, pour la modernisation, notamment du volet numérique de la gestion patrimoniale, et le renforcement de la sécurité du site François-Mitterrand.

« Le financement des études relatives au projet d’extension du site des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, lancées en 2021, dont le lauréat est désormais retenu, est assuré dans le budget 2023 grâce à la reconduction des crédits », indique la rue de Valois.

La lecture à tous les âges

Le Centre national du livre, toujours, « va poursuivre les résidences d’auteurs dans les établissements scolaires et les EHPAD en priorité », indique le ministère de la Culture. Une reprise bienvenue pour les auteurs, puisque ces interventions, rémunérées, permettent de compléter des revenus littéraires qui ont tendance à stagner, voire à diminuer.

Le ministère de la Culture encouragera le déploiement du quart d’heure de lecture à l’école, en lien avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Ce dernier s'efforce, depuis 2018, d'instaurer ce temps de lecture dans les établissements scolaires.

Accessibilité et diffusion du livre

L'accès à l'écrit des personnes en situation de handicap pourrait s'améliorer, en France, avec la concrétisation du « Portail national du livre accessible ». Ce catalogue national doit être mis en ligne en 2025, comme l'avait déjà indiqué le ministère de la Culture – 5 millions € y seront investis, dont 1,25 million € au sein de ce budget 2023.

« Parallèlement, le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées mettra en œuvre un plan pour adapter chaque année un plus grand nombre de livres, en vue de leur mise à disposition sur le portail à son ouverture en 2025 », ajoute la rue de Valois. Le CNL, ici aussi, devrait bénéficier de moyens supplémentaires pour accompagner les éditeurs vers plus d'accessibilité.

Cette soudaine accélération autour de l'accessibilité s'explique par des obligations européennes : la directive 2019/882 impose aux États membres de nouvelles exigences sur ce terrain. En effet, ce texte entend contribuer « au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l’élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent [leur] libre circulation ».

À partir de juin 2025, les producteurs de livres numériques devront s'assurer de leur accessibilité...

La Centrale de l’Édition, groupement d'intérêt économique réunissant des éditeurs et des distributeurs, recevra pour sa part 1 million € du ministère de la Culture afin d'« assurer un transport dans des conditions économiquement acceptables pour les détaillants des départements et régions d’outre-mer », mais aussi renforcer la présence du livre en français à l'étranger.

Sur ce même terrain, le Bureau international de l'édition française (Bief) recevra pour sa part une subvention augmentée de 350.000 € « pour soutenir la présence du livre français à l’international, notamment pour aider les petits éditeurs à gagner en visibilité à l’étranger, favoriser le développement de partenariats éditoriaux au sein de la Francophonie et accompagner les échanges et les cessions de droits d’adaptation audiovisuelle et audio ».

Le dossier sur le budget 2023 du ministère de la Culture est disponible en intégralité ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0