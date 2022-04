Cabinet conseil : au ministère de la Culture aussi, on manque d'expertise

Parmi les 11 mesures à destination des artistes auteurs qu’a présentées Roselyne Bachelot — lesquelles devaient être mises en œuvre avant la fin de mandat… même pas en rêve — en mars 2021, la 6e attire l’attention :

Expertiser les modalités de mise en place d’un portail numérique accessible aux auteurs rappelant les règles juridiques, sociales et fiscales qui leur sont applicables.

Le fameux portail, très attendu, nécessitait cependant qu’on en définisse les contours et contenus. Pour ce faire, une première réunion intervenait en juillet 2021 : le ministère et les organisations d’auteurs autour de la table allaient plancher. À ce rendez-vous succèdent plusieurs mois d’un silence radio finalement interrompu en janvier dernier.

La rue de Valois indique à ses interlocuteurs qu’un cabinet va être recruté, non pas pour mettre en place le portail, mais pour étudier les besoins et les priorités.

Dans les rangs des Artistes-Auteurs, on fronce les sourcils, mais le cabinet de la ministre est résolu : il faut un audit, donc un rapport, pour organiser l’appel d’offres du super rapport aboutissant au portail. Tout est présenté dans un document ici disponible. On constate également qu'au 1er avril, malgré le rétroplanning, aucune note de cadrage n'a été communiquée. Et pour cause.

Peu crédules, les associations d’auteurs avaient rapidement compris qu’on allait, de nouveau, leur demander de travailler gracieusement pour la cause. « Déjà, aucune indemnité de perte de gain n’était prévue pour les réunions. Alors pour être consultés », lâche une illustratrice à ActuaLitté. Dont acte.

Du besoin à la nécessité

Pour obtenir le contrat lié à cette étude, le ministère n’a pas passé d’appel d’offres — la somme étant inférieure aux seuils de 40.000 € HT, « l'acheteur public a pour seule obligation de choisir une offre pertinente », précise le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Et quand on lui demande de fournir les éléments, ledit ministère refuse, justement au prétexte que le montant est en deçà des barèmes imposant une procédure de mise en concurrence. Voilà qui sentait le gaz à payer en roubles.

Le projet est défini : il s’agit de savoir ce que les artistes auteurs veulent obtenir comme informations. Une première phase de consultation passait donc par le recrutement — sur la base du volontariat — d’organisations qui allaient alimenter le cabinet pour son audit. Une seconde phase aurait consisté à sélectionner, au hasard, des artistes auteurs d’après le fichier de l’URSSAF Limousin, pour leur demander ce qu’ils aimeraient apprendre.

« D’abord, il serait temps d’arrêter avec ce que l’on veut, pour prendre en considération ce que l’on doit savoir », s’agace une autrice. « Commment établir une facture, les éléments fiscaux, les déclarations BNC : toutes ces informations existent, mais totalement éparpillées suivant les interlocuteurs — quand ceux-ci n’en véhiculent pas des erronées. »

L'incurie de Valois, le retour

Dans l’affaire McKinsey qui éclabousse Emmanuel Macron — le cabinet aurait travaillé pour lui quand il était ministre de l’Économie — tout serait fait dans les règles. Respect des marchés publics et des obligations, certes, mais des sommes qui ont représenté 5 % des dépenses de conseil de l’État — le tout avec une entreprise américaine, qui n’aurait pas payé d’impôts en France depuis une dizaine d’années. Et ce grâce à un montage qui aboutit au Delaware, petit paradis fiscal américain. Heureusement, on n'en est pas là avec le cabinet PIM, mandaté par la rue de Valois.

En outre, rappelle Le Parisien, avant de chercher l’aide d’un cabinet-conseil externe, les opérateurs de l’État, ministères en priorité, doivent vérifier qu’ils ne disposent ni des informations ni des compétences pour les trouver, en interne.

Et là, le bât blesse douloureusement, chez les artistes auteurs. « Les personnes du ministère n'ont pas l’expertise, et délèguent donc à un opérateur tiers le soin de collecter les informations… auprès des premiers concernés : nous, artistes-auteurs. Autrement dit, ceux que le ministère de la Culture a pour interlocuteurs depuis le début », tempête un auteur. « Et que l’on ne me dise pas que nous n’avons pas multiplié les documents, les notes, les avis, les avertissements et les instructions depuis des mois : s’ils nous ont écoutés, ils savent déjà ce qu'il faut faire, et comment. » Ou alors...

Et le combat cessa...

Bon gré, mal gré, la trentaine d’organisations d’artistes-auteurs a pris part à la consultation que pilotait le cabinet PIM. En tout, deux journées de consultations, pour aboutir à une note liminaire en vue… d’on ne sait trop quoi. Car, nous glisse-t-on, la note promise pour le mois de mars ne représente qu’une première étape, encore bien loin de la concrétisation du portail d’informations.

« Le ministère nous jette en pâture qu’il investira deux millions d’euros pour cet outil, mais à condition que l’on donne encore de notre personne pour qu’il voit le jour. Sinon, rien n’avancera », enrage une responsable d’organisation.

Une somme significative, surtout rapportée au financement des organisations syndicales, un point toujours en souffrance. Malgré des demandes de subvention de fonctionnement, déposées auprès de la DGMIC et de la DGCA, les refus se multiplient — seule la mise en œuvre de manifestation serait acceptée. Sauf que les représentants d’auteurs n’ont pas à cœur de monter des festivals littéraires ni des rencontres professionnelles.

« Ils sont parvenus à user la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse jusqu’à l’os, au point que l’association a quitté la table des négociations, épuisée. Maintenant, ils continuent de nous ronger jusqu’à l’exténuation, on a compris la méthode », poursuit la responsable. « Franck Riester avait pris note de l’importance de ces financements, pour que l’on n’ait pas des bénévoles qui s’usent face à des fonctionnaires rémunérés pour cela. »

D’autant qu’en cherchant bien, ce portail d’information existe déjà : tous les sites des organisations professionnelles proposent une mine de renseignement, le tout produit à leurs frais et sur leur temps de bénévolat. L’ensemble réalisé avec le seul financement qu’apportent les cotisations de leurs membres. Mais évidemment, cela ne rapporte pas d'argent aux cabinets conseils.

Roselyne Bachelot, autoproclamée ministre des auteurs, finira par être celle qui les aura consumés.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0