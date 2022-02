10marsjelis : un quart d'heure de lecture partout en France

Parmi les vastes projets portés, que nous détaillerons dans un prochain article, la présidente du CNL annonce une grande opération, à l’échelle nationale, d’une part, et mobilisant tous les acteurs de bonne volonté. Entreprises, Éducation nationale, Sénat, Assemblée nationale et bien plus largement encore, le projet est d’organiser un quart d’heure de lecture, à travers toute la France.

« L’érosion de la lecture chez les jeunes est partout constatée », indique la présidente du CNL, Régine Hatchondo. « Avec 4h30 en moyenne passée sur les écrans, il faut arriver à susciter le goût et l’envie de la lecture. » Pour ce faire, un grand rendez-vous est désormais posé — et un appel lancé à toutes les bonnes volontés.

Cet événement s’adresse à tous les Français, petits et grands, salariés des entreprises, voyageurs des trains, commerçants, élèves et professeurs… Ce jour-là, l’ensemble de la population française est invité à arrêter son activité pour lire un livre de son choix (roman, nouvelle, BD, conte, poésie, ouvrage documentaire, etc…) pendant quinze minutes. Et vous ? Centre national du livre

Résumons : ce 10 mars, à 10h, « l’idée est de tout arrêter, partout où ce sera possible, pour lire. Simplement lire », indique la présidente. Un projet mis en place après une discussion avec la PDG de Fayard, Sophie de Closets. « Nous étions toutes deux d’accord, il faut arriver à parler et communiquer sur ce plaisir de lire. »

Et d’ajouter : « Cela pourrait créer un engouement, et nous l’espérons, alors que le livre est sous de bonnes étoiles. » De fait, avec 60 % du budget alloué aux utilisateurs du Pass Culture consacrés à l’achat de livre — et la polémique sur le fait que le manga en ait plus profité que les autres restera vaine ici — difficile de ne pas voir un alignement de planètes.

Notons que ce quart d’heure de lecture est pour partie mis en place dans les établissements scolaires, et le ministère de l’Éducation nationale se réjouissait qu’il « se développe de plus en plus sur le territoire, [permettant] de développer la lecture plaisir à l’école ».

crédits photo : David Lezcano/Unsplash