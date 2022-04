Vers un portail national de l'édition accessible

Les promesses politiques et commerciales d'une édition nativement accessible courraient depuis quelques années déjà, mais manquaient cruellement d'une certaine volonté. La faiblesse de l'offre de livres accessibles, en dehors de titres très populaires, ou la banqueroute récente de l'association BrailleNet, qui réalisait des mises en accessibilité d'ouvrages, en témoignent.

L'Union européenne aura finalement fourni un outil puissant pour donner un coup d'accélérateur à l'accessibilité des livres numériques : la directive 2019/882 impose en effet aux États membres de nouvelles exigences sur ce terrain. En effet, ce texte entend contribuer « au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l’élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent [leur] libre circulation ».

Les livres numériques sont concernés par cette directive, dès lors qu'ils sont « fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025 ». Les éditeurs d'ouvrages numériques devront notamment, après cette date, « optimaliser la compatibilité de ces fichiers avec les agents utilisateurs et les technologies d’assistance actuelles et futures ». Et dans la foulée, prendre en compte les caractéristiques de livres particuliers, comme les BD, les livres d'art ou les albums pour la jeunesse.

Tous les États membres voient, avec cette directive, les exigences en matière d'accessibilité des ebooks harmonisées dans l'Union européenne entière. De la sorte, les consommateurs européens profiteront du marché intérieur sans s'inquiéter des fonctionnalités disponibles dans un pays et non dans un autre.

Enquête et portail

En 2018, un comité de pilotage pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles avait été créé, réunissant ministères de la Culture, de l'Enseignement supérieur, le secrétariat d'État aux personnes handicapées, celui du Comité interministériel du handicap, le Centre national du Livre, mais aussi des organismes représentatifs des personnes handicapées et des organismes professionnels des secteurs de l'édition et de la librairie.

Ce comité interministériel avait développé une feuille de route, à laquelle la directive européenne a donné une nouvelle échéance pour le développement d'une édition nativement accessible.

Le ministère de la Culture a missionné le cabinet de conseil Accenture pour mener une étude auprès des acteurs concernés par l'entrée en vigueur et l'application de la directive, d'octobre 2021 à cette fin du mois de février. « Elle doit permettre d’estimer les conditions et le coût de la mise en accessibilité des livres concernés, et de fournir les éléments d’éclairage nécessaires à la transposition de cette directive européenne dans le droit français selon des modalités adaptées aux pratiques du secteur », précise le ministère de la Culture.

La création d'un portail national de l'édition accessible, service numérique permettant de « simplifier les démarches des personnes handicapées pour repérer et se procurer des livres et d'autres documents accessibles », fait d'ores et déjà l'objet d'une mission de préfiguration réunissant la Bibliothèque nationale de France, qui gère aujourd'hui la plateforme Platon, et l'Institut national des Jeunes Aveugles.

Un plan de production des documents adaptés sera établi par la même occasion. Les « contours opérationnels, administratifs et financiers » du portail et du plan seront explicités par la mission de préfiguration en « juin prochain », détaille le ministère dans une réponse à une question parlementaire.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0