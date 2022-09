Ebook : Amazon coupe le robinet des remboursements abusifs

Actuellement, tout possesseur d’un compte Kindle le sait, un délai de 14 jours est octroyé, avec remboursement intégral, y compris quand l’ouvrage numérique acheté a été lu en entier. Une entourloupe amplement médiatisée, dont les écrivains étaient les premiers à pâtir : qui dit achat remboursé, dit pas un centime versé. Et des livres gratuits à foison, quand on est un brin assidu dans ses lectures.

Durant l’année 2022, les organisations professionnelles ont fait de cette politique commerciale un combat majeur : les négociations ouvertes avec les cadres d’Amazon auront mis plusieurs mois à aboutir… En effet, la SoA et l’AG réclamaient que, passée une période de 48 heures, il ne soit plus possible de demander le remboursement d’un livre numérique. Une pétition comptant près de 79.000 signatures appuyait la demande et nombre d’auteurs de renom y avaient apposé leur soutien.

David Naggar, ce 21 septembre, a sonné la fin des discussions, dans un email adressé aux deux organisations : « Nous avons entendu tout ce que vous avez avancé durant nos échanges sur ce sujet. Et nous prévoyons d’opérer des changements significatifs. En particulier, nous désactiverons les retours d’achats pour tout ouvrage lu au-delà de 10 % — ce qui apportera un contrôle substantiel au processus. »

Ce changement interviendrait d’ici la fin de l’année, même si Naggar assure que ces fameux retours demeurent faibles. Il s’est pourtant trouvé sur des réseaux comme TikTok des vidéos visionnées à plusieurs millions de reprises, détaillant comment bénéficier de cette manne.

La directrice générale de la SoA, Nicola Solomon, apprécie, dans un bref commentaire, l’annonce et attend désormais de voir cette fonctionnalité mise en place. « En attendant, merci aux nombreux auteurs autopubliés qui ont porté ce problème à notre attention. »

Les 10 % établis comme limite parviendront-ils à lutter efficacement contre les abus ? L’objectif est de dissuader les petits malins, d’autant que le retour sera désormais conscrit à sept jours. Tout lecteur tentant d’abuser de cette politique de retour sera pénalisé, jure Amazon à ses interlocuteurs.

Pour certains, la question se pose de savoir quel mode de rémunération existera – voir, cette nouvelle politique ne favorisera-t-elle pas le recours aux extraits, en libre consultation ? Spoiler : la réponse est dans la question. De fait, Amazon Kindle compte parmi les premiers opérateurs à avoir introduit des extraits d’œuvres pour ses clients — considérant que tout livre proposant une consultation de quelques pages se vendait mieux qu’un titre sans cette option.

Pour les lecteurs, le changement représente quelque chose : en cas de mauvaise manipulation, le passage des 10 % à 11 impliquera une réclamation, examinée par la suite pour définir si remboursement il peut y avoir. Suivant les ouvrages, d’ailleurs, 10 % impliqueraient un ou deux chapitres de romans, ou dans les cas de nouvelles, une sacrée dose de frustration. Un pas dans la bonne direction ?

La même question s’était posée avec Audible, mais, étrangement, la firme américaine fut plus véloce à proposer des solutions. Non qu’elles furent sur-le-champ déployées, mais Audible se montrait plus à l’écoute que Kindle…

