Ebooks remboursés par Amazon : les auteurs dénoncent une perte de revenus  

La raison de la colère : pour chaque ebook acheté sur Kindle, le client bénéficie d'un remboursement complet dans les 14 jours suivant l'acquisition. Une politique appliquée sans considération du nombre de pages lues. De quoi priver les auteurs d'une part substantielle de leurs revenus, selon l'écrivaine Reah Foxx : elle a décidé de lancer une pétition sur Change.org pour alerter et éventuellement modifier cet état de fait. Au 4 avril, déjà plus de 34.000 signataires l'ont rejointe, révélant l'ampleur du malaise.

Lecture gratuite intégrale

La créatrice affirme, pour justifier cette pétition, qu'« il y a eu une énorme augmentation du nombre d'ebooks d'auteurs renvoyés à Amazon après avoir été lus ». Et d'ajouter : « Lorsque vous avez lu le titre, vous avez consommé le produit. Rendre un livre après avoir lu 10-20 % est une chose, mais lorsque l'ouvrage a été parcouru dans son intégralité, il ne doit pas être autorisé qu'il soit remboursé. Fin de la conversation. »

La lanceuse d'alerte rappelle ici une faille bien connue — et employée — de la plateforme. Elle permet à des lecteurs de profiter gratuitement de livres numériques : en deux semaines, on a aisément le temps de finir son ouvrage.

En outre, cette dernière explique que ces pratiques, non seulement impactent les ressources des auteurs, mais plus encore, leur coûtent de l'argent. Les écrivains doivent en effet s'acquitter de frais de téléchargement pour les achats des clients. Des charges non remboursées lorsque les lecteurs retournent l'œuvre.

« Il est déjà assez cher pour un auteur indépendant de réaliser son livre, entre la création d'une couverture si vous avez payé des services de mise en forme, ou la relecture qui peut également passer par un service tiers », explique Sue Bordley, enseignante et écrivaine qui a autopublié plusieurs textes sur Amazon, notamment sous le pseudonyme de Jess Molyneux, cité par Euronews.

Avec une politique aussi altruiste envers les consommateurs, « certains auteurs indépendants vont commencer à dire “Je ne peux plus me permettre de payer ces frais” et ce serait vraiment dommage », ajoute-t-elle.

« Amazon doit mettre en place une politique selon laquelle si un certain nombre de pages a été tourné, vous ne pouvez pas obtenir de remboursement. À l'époque des CD, vous n'auriez pas pu rendre un CD une fois que le cellophane enlevé. [...] Amazon gagne énormément d'argent avec nous, les créateurs, ce serait bien de voir un peu de considération de leur part en retour. »

Le cas Audible

Ce point, encore une fois bien connu, fait écho à un autre largement décrié et qui concerne Audible, filiale livre audio. Un système de retour existait en effet, avec une période longue d'une année après l'achat. En fonction des options, et dans certains territoires, aucune restriction de temps n'était imposée. Cette politique s'applique également quelle que soit la quantité d'ouvrages que vous avez écoutés. Depuis, Amazon a viré de bord, les auteurs s'étant pour le moins agacé de se sentir ainsi plumés.

Nikki Haverstock, auteure, détaille son expérience avec la plateforme Audible sur TikTok. Selon elle, le problème est simple : « Lorsque vous voyez une vente de votre premier livre, puis un retour de celui-ci, puis vous voyez une vente de votre deuxième œuvre, puis un retour de ce dernier, et un troisième et un quatrième, ce qui se passe est assez clair. Quelqu'un lit votre série et rend chaque opus. »

Avant de conclure : « C'est devenu un vrai problème parce que beaucoup d'utilisateurs d'Audible l'utilisent comme une bibliothèque de prêt. »

« Lorsque vous avez terminé l'œuvre, l’application Audible vous indique même un bouton, Retourner le livre. Appuyez dessus et vous obtenez un remboursement », s'était déjà insurgé, il y a quelques années, le blogueur Cory Doctorow. Il avait détaillé dans une série de messages, sur Twitter, toutes les conséquences économiques pour les auteurs de ce qui ressemble à une véritable prise d'otage.

Concernant ces livres numériques « mis à disposition » grâce à la politique de remboursement, une pétition avait déjà été lancée en 2013 pour que cesse ce qui était alors appelé de la fraude à la lecture, avec plus de 6000 signatures à la clé.

Malgré toutes ces critiques, et autres pétitions, la firme américaine semble continuer à privilégier l’expérience utilisateur. Notons enfin qu’en France, de nouvelles règles concernant la vente de biens ou services numériques sont entrées en vigueur. Depuis le 1er janvier 2022, des obligations s’imposent aux revendeurs, en matière d’information et de remboursement, plus strictes, mais également plus protectrices.

Crédits : Mike Mozart (CC BY 2.0)