Une bibliothèque clandestine pour femmes afghanes défie les talibans

Les ouvrages eux-mêmes auront transité en toute clandestinité, de main en main, pour éviter les contrôles, échapper aux soupçons : voilà un an que les talibans ont interdit l’accès aux écoles secondaires pour les femmes. Le départ précipité des troupes américaines et la victoire islamiste provoquèrent une véritable instabilité qui mit toute scolarité en pause. Mais une fois les établissements rouverts, les lycéennes en étaient exclues.

Les femmes afghanes ont manifesté, descendues dans les rues pour protester, malgré les risques de représailles : certaines n’ont pas échappé aux arrestations ni même à la torture. Mais en vain. Aussi, elles ont choisi une autre approche, plutôt qu’attendre de la communauté internationale une réaction.

Zholia Parsi, dirigeante du Mouvement spontané des femmes, qui avait organisé certaines des manifestations, l’explique à l’agence EFE. « Nous avons décidé de faire quelque chose par nous-mêmes […]. Nous avons ouvert une bibliothèque. »

Lancée sur les réseaux, cette idée a grandi et en peu de temps, des livres envoyés par des militants, des étudiants, des écrivains, des poètes et des amis ont afflué. La bibliothèque Zan (pour Femmes), a pu voir le jour. « Désormais, nous disposons de plus de 2100 livres », affiche fièrement Parsi.

De cet acte de rébellion naît alors une solidarité face à une société qui leur refuse l’accès à l’enseignement. Mais plus encore, exprime la colère de ces femmes décidées à ne pas attendre les bras croisés. Parsi y voit « une forme de protestation, pour montrer aux talibans et à la communauté internationale que les filles et les femmes d’Afghanistan ont besoin d’éducation. Ainsi que de prendre part à la vie publique. Et nous tâcherons de venir en aide à tout le monde en cette période difficile ».

Contraintes aux tâches domestiques, cantonnées au foyer, la bibliothèque s’ouvre alors à celles qui étudient, mais sont privées d’accès aux études. En outre, le retour au pouvoir des talibans leur a fait perdre leur emploi : cette activité maintient ainsi des échanges et une essentielle stimulation.

Clandestine, secrète — et pourtant objet de reportages dans les médias européens et internationaux — la bibliothèque Zan n’a pas attendu une permission qu’elle n’aurait jamais obtenue. Or, dans un pays dévasté, après deux décennies d’affrontements, les droits des femmes bafoués ne représentent pas l’unique défi : les ressources manquent pour alimenter un tel projet.

Une organisation a ainsi avancé les trois premiers mois de loyers, mais les dépenses existent et Parsi cherche à collecter des dons pour que Zan se poursuive. Les talibans n’ont pas changé leur fusil d’épaules, relèvent les militantes et pour nombre d’entre elles, « seules les ténèbres » les attendent — une servitude qui ne dit pas sont nom, en somme.

La communauté internationale n’est pas épargnée dans leurs critiques : Parsi déplore qu’en dépit des missions de l’ONU, l’unique réponse avancée est la patience — tandis que les négociations avec les islamistes se poursuivent.

Le rapporteur de l’ONU pour l’Afghanistan, Richard Bennett, a récemment affirmé « de sérieuses inquiétudes », quant au sort des femmes dans le pays. Dans 24 des 34 provinces du territoire, elles sont en effet près de 850.000 Afghanes à avoir subi cette déscolarisation forcée.

Le Conseil des Droits de l’Homme a publié un communiqué alarmant, faisant suite aux rapports. Précarité alimentaire grandissante, pour tout le pays, attaques perpétrées contre les civils, de plus en plus brutales… Le rapporteur a enjoint les autorités à cesser ces répressions, ainsi qu’« ouvrir les écoles pour filles ».

Un vœu pieux. Et pendant ce temps, Zan reste plus que jamais nécessaire.

