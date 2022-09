Au Royaume-Uni, des réglements de compte au syndicat des auteurs

Président de la Society of Authors pendant 9 ans, l’auteur britannique Philip Pullman affirme que l’organisation a besoin d’une « enquête externe ». Il avait quitté son poste à la tête du plus grand syndicat d’écrivains, d’illustrateurs et de traducteurs au Royaume-Uni en mars dernier, estimant qu’il « n’était pas libre d’exprimer [son] opinion personnelle tant [qu'il] resterait président ».

Pullman a été critiqué à la suite de remarques qu'il a faites l'année dernière lorsque le livre de Clanchy, Some Kids I Taught and What They Taught Me (maintenant publié par Swift Press après la séparation de Clanchy et Picador, son éditeur à l'origine), a été accusé, entre autres, de stéréotypes raciaux sur les enfants. D'abord salué par la critique, l'ouvrage, qui revient sur l'expérience d'enseignante de l'autrice, avait ensuite été copieusement critiqué pour ses descriptions jugées méprisantes d'enfants noirs, asiatiques ou autistes.

Pullman a défendu Clanchy et son livre dans un tweet qu'il a ensuite supprimé. Il y déclarait que ceux qui ne lisaient pas un livre avant de le condamner « seraient bien accueillis chez ISIS ou chez les talibans ». Pullman s'était ensuite excusé d'avoir « causé du tort » avec ses commentaires.

Dans sa lettre écrite au conseil de la SoA et publiée par le magazine Private Eye (uniquement disponible en version imprimée, NdR) cette semaine, l’auteur ajoute que « les évènements récents ont montré que lorsqu’une divergence d’opinions survient, il n'existe aucune procédure au sein de la SoA pour la traiter de manière adéquate ».

Il explique avoir démissionné, car il estimait « que la Société ne me soutenait pas lorsque j’étais critiqué par ceux qui attaquaient » Clanchy et son livre. « Au lieu d’examiner la question calmement, la société (par l’intermédiaire du comité de gestion et de son président) a immédiatement adopté une position de neutralité pharisaïque, à mon avis, bien que plus pharisaïque que neutre. »

D'un tweet à l'autre

Dans la missive datant du 1er septembre, Pullman critique également l’auteure Joanne Harris, présidente du comité de gestion de la SoA. Le mois dernier, deux pétitions circulaient parmi les membres de la société, l’une en faveur de Harris et l’autre appelant à sa démission.

Ces pétitions ont vu le jour après la publication d'un sondage Twitter posté par Harris. Ce dernier portait sur les expériences des écrivains en matière de menaces de mort. Il faisait suite à l’attaque contre Salman Rushdie ainsi qu’une autre menace profanée à l’encontre de JK Rowling, après qu’elle ait exprimé sa solidarité avec l’auteur des Versets sataniques.

Ceux qui appellent à la démission de Harris disent avoir trouvé le ton du premier tweet (l’auteure a ensuite reformulé son sondage) « désinvolte ». Pour Pullman, « les commentaires publics facétieux et désinvoltes de la présidente du comité de direction ne font que montrer à quel point la société s’est éloignée de l’organisation sérieuse, précieuse et intelligente qu’elle était lorsque je l’ai rejoint il y a environ 30 ans ».

Pullman conclu à propos de la Société des auteurs : « Je pense qu’elle a besoin d’une enquête, et d’une enquête externe qui plus est. » Selon Private Eye, l’organisation a déclaré à ses membres qu’elle « entreprendra des examens externes de ses procédures de traitement des plaintes, de ses communications et de ses processus de média sociaux ».

via The Bookseller, The Guardian

Crédits photo : The Spider Hill (CC BY-NC-ND 2.0)