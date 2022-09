Italie : victoire en justice des éditeurs contre TNTVillage

Propulsé sur la toile en 2005, TNTVillage comptait près d’un million d’utilisateurs mensuels : cette plateforme, la plus importante en termes de contenus italiens, offrait des centaines de milliers d’œuvres sous droits — livres, films, émissions télé ou dessins animés. Selon les chiffres avancés par l’association des éditeurs italiens, ce sont 135.000 livres piratés et quelque 230.000 films concernés. Aux côtés de l’AIE, se trouve Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

Dès 2018, les ayants droit firent ouvrir une enquête, après de multiples signalements. Ces derniers furent rejoints en 2019 par l’AIE et la FAPAV, qui déposèrent un recours pour que les contenus soient supprimés. La justice accepta alors la requête, ordonnant le retrait des œuvres et en septembre, l’administrateur de TNTVillage faisait état de la fermeture du site.

Problème : les liens de téléchargements demeuraient actifs. Les œuvres sous droits restaient accessibles aux internautes, détournant donc l’ordonnance judiciaire.

À LIRE : Piratage : la justice française ordonne le blocage du site Z-Library

La condamnation prononcée voilà quelques jours s’inscrit donc dans la continuité de ce que la justice itlianne avait identifié comme un acte de contrefaçon. Mais cette fois, le défendeur se voit imposer le retrait des liens — de quoi garantir le respect « de la protection des droits d’auteurs », soulignent les plaignants.

Pour le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, le jugement du tribunal de Milan intervient dans un contexte global : non seulement TNTVillage se trouve de nouveau condamné, mais surtout, les fichiers uploadés et proposés en liens par download aux utilisateurs deviennent répréhensibles. Les éditeurs, insiste-t-il, « continueront de lutter pour combattre le piratage sous toutes ses formes ». Le jugement alors prononcé va donc « dans le bon sens ».

Federico Bagnoli Rossi, président de la FAPAV, note pour sa part que la bataille juridique fut longue, mais avec un dénouement heureux. Elle servira donc de jurisprudence, dans le cadre de la protection des œuvres de l’esprit, fournissant aux prochains plaignants des outils en mesure de porter le fer contre les pirates.

Le téléchargement d’œuvres illégalement proposé sur internet « constitue une violation grave », insiste-t-il, mais surtout « un préjudice économique préoccupant, pour les industries culturelles, mais pour l’ensemble du pays plus encore ».

En 2020, la contrefaçon pour le Livre était évaluée à 528 millions €, attendu que 36 % des contribuables pratiqueraient le piratage. Or, après deux années pandémiques, l’État a paré au plus pressé et endigué l’urgence. Mais cette approche fragmentée, soulignent les acteurs culturels, nécessite désormais « de mener des réformes structurelles qui, au sortir de la crise, stabiliseront, intégreront et innoveront ». En somme, un cadre juridique plus sécurisant pour les opérateurs.

Crédits photo : Markus Spiske/Unsplash