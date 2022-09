Les archives trouvées chez Trump, classifiées ou déclassifiées ?

BookBanUSA — Pour le plus grand malheur des auteurs, des lecteurs et des bibliothécaires, la vague de censure américaine ne faiblit pas. Depuis plus d'un an, attisé par des politiciens et des groupes de pression conservateurs, le feu obscurantiste fait des dégâts dans les bibliothèques scolaires et publiques. Le district scolaire de Rockwood annonce ainsi l'interdiction d'une vingtaine de titres, dont les chefs-d’œuvre Batman : White Knight et Watchmen.