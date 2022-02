Dans les toilettes ou sur eBay : Trump, plutôt détaché avec les archives

Plusieurs mois de discussion auront été nécessaires aux Archives nationales américaines pour finalement remettre la main sur plusieurs boites de documents emportées par Donald Trump et son équipe dans son club privé de Mar-a-Lago, gigantesque villa de luxe située en Floride.

Cette nouvelle improbable péripétie de l'ancien président des États-Unis et de son entourage, rendue publique la semaine passée, mobilise les services des Archives nationales depuis le mois de mai 2021. Chargés de réunir, conserver puis rendre publics tous les documents liés aux différents mandats présidentiels, les services des Archives nationales ont rapidement remarqué que plusieurs pièces manquaient à l'inventaire.

Et non des moindres, puisque Donald Trump lui-même en avait fait l'intense publicité : ses « lettres d'amour » avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-Un, par exemple, ou encore une carte météorologique sur l'ouragan Dorian, retouchée par Trump lui-même et largement médiatisée, n'étaient pas en possession des Archives nationales.

La procédure de récupération des documents aura trainé, indiquent plusieurs proches du dossier, avec une restitution de plusieurs boites d'archives la semaine dernière seulement, après plusieurs mois de discussion.

Dans un communiqué, Donald Trump lui-même a fait état d'un retour de boites contenant « des lettres, des enregistrements, des revues, des magazines et différents articles », destinés à être intégrés « un jour » au sein des collections de sa bibliothèque présidentielle. Les Archives nationales se sont montrées un peu moins satisfaites, répliquant que les proches du président « poursuivaient leurs recherches en vue de la restitution d'autres documents relevant des Archives nationales ».

Obligations légales

La conservation et la restitution de l'ensemble des documents liés au mandat présidentiel font partie des obligations légales du président des États-Unis, qui dispose d'ailleurs d'assistants et conseillers nommés à cette seule fin. L'avocat Gary Stern, qui a mené pour les Archives nationales la procédure de récupération des archives emportées par Trump et son équipe, aurait été particulièrement « pointilleux » tout au long du processus, à la hauteur de son agacement en constatant la légèreté de l'ancien président et de son équipe vis-à-vis des documents.

Ainsi, un proche de l'ancien président aurait indiqué que ce dernier, pendant son mandat, embarquait souvent des documents officiels lors de séjour à Mar-a-Lago, sans forcément le signaler ou les rapporter ensuite, indique CNN.

L'insouciance rapportée de Trump s'est doublée d'une certaine sottise, pendant son mandat, à en croire les éléments rapportés par la journaliste Maggie Haberman dans un livre à paraitre en octobre prochain chez Penguin Press. Selon plusieurs témoignages recueillis, des plombiers appelés pour déboucher les toilettes de la Maison-Blanche y auraient trouvé des mémos et autres brouillons jetés là par l'ancien président. Donald Trump a totalement démenti un tel comportement de sa part.

Un autre témoignage évoque le retour d'un événement officiel : à bord d’Air Force One, devant toute l'équipe, Trump aurait présenté son discours prononcé à cette occasion, avant de proposer de le mettre aux enchères sur eBay. Si personne n'avait donné suite, et si Trump lançait le défi sur le ton de la blague, des membres de son administration y reconnaissent les marques d'une imprudence de sa part vis-à-vis des archives et de leur conservation.

Une commission d'enquête parlementaire devrait s'intéresser de plus près aux pratiques de l'ancien président, et le ministère de la Justice lui-même pourrait ouvrir une enquête sur le sujet. Toutefois, Trump ne devrait pas faire face à des poursuites, les responsabilités étant complexes à établir.

Photographie : Donald Trump en janvier 2022 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)