Trump et les archives nationales : le fait du prince

Depuis plusieurs semaines, un contentieux oppose le département de la Justice et la National Archives and Records Administration (NARA) à l’ancien président des États-Unis Donald Trump. Dans un texte diffusé ici dans son intégralité, l'AAF prend fermement parti et position.

Pas de privilège exécutif pour les archives publiques !

L’Association des archi­vis­tes fran­çais (AAF) estime que les archi­vis­tes de la NARA ont agi confor­mé­ment au Code de déon­to­lo­gie pro­fes­sion­nelle des archi­vis­tes, validé par le Conseil inter­na­tio­nal des archi­ves et apporte en conséquence son sou­tien plein et entier aux archi­vis­tes de la NARA et à l’Archiviste par inté­rim des États-Unis, Debra Steidel Wall.

L’Association des archi­vis­tes fran­çais rap­pelle à cette occa­sion la néces­sité du ver­se­ment dans les ser­vi­ces d’archives publi­ques de leurs archi­ves par le pré­si­dent de la République, le Premier minis­tre, les mem­bres du gouverne­ment, les pré­si­dents des exé­cu­tifs locaux et leurs col­la­bo­ra­teurs, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du Code du patri­moine.

À LIRE: Le FBI chez Trump, à la recherche des archives disparues

Elle estime que le ver­se­ment régu­lier de ces archi­ves publi­ques, qu’elles soient papier ou numé­ri­ques, au plus tard à la fin de leur mandat, cons­ti­tue pour eux une obli­ga­tion légale qui vise non seu­le­ment à garan­tir les droits de la société (red­di­tion des comp­tes et trans­pa­rence), la conti­nuité de l’action publi­que et la cons­ti­tu­tion de la documentation his­to­ri­que de la recher­che, mais aussi à leur per­met­tre de se défen­dre en cas de remise en cause de leur action.

L’AAF sait à quel point les archi­vis­tes de l’État et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ont à cœur d’accom­pa­gner les mem­bres de l’exé­cu­tif et les élus dans l’exer­cice de leur mandat, et salue l’action que les archi­vis­tes des minis­tè­res ont menée au prin­temps de cette année à l’occa­sion de l’achè­ve­ment du pre­mier mandat du pré­si­dent de la République et de la pré­cé­dente légis­la­ture, ou celles, les années pas­sées, des archi­vis­tes muni­ci­paux, dépar­te­men­taux et régio­naux.

L’asso­cia­tion pro­fite de l’occa­sion pour se réjouir de la publi­ca­tion pro­chaine par l’admi­nis­tra­tion des archi­ves du bilan de la col­lecte des archi­ves du pré­cé­dent gou­ver­ne­ment et de leurs col­la­bo­ra­teurs qu’elle est en train d’élaborer.

crédits photo : MIH83 CC 0