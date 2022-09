La Fabrique des premiers gestes : sensibiliser à la création littéraire

D'un côté, la sensibilisation aux images avec Des regards, des images, et de l'autre, un programme de lecture à voix haute et de littérature contemporaine avec Des livres et des voix. Ces actions, inscrites dans le cadre du dispositif La Fabrique des premiers gestes, se dérouleront d’octobre 2022 à août 2023.

Des regards, des images est un programme d’actions culturelles et artistiques en direction des enfants et des adolescents. Accessible sur l’ensemble du territoire régional, cette offre culturelle permet la rencontre des publics et des artistes à travers les enjeux des pratiques des écrans. Elle s’appuie sur l’expérience de Ciclic en faveur de l’éducation aux images.

La rencontre entre les publics et les professionnels associés s’articule autour de trois objectifs :

1) Rencontrer des professionnels de l’image et découvrir leurs univers et parcours personnels ;

2) Développer une curiosité culturelle, une expression artistique et un imaginaire personnels par le processus de création ;

3) Porter un regard aiguisé et réfléchi sur les images d’hier et d’aujourd’hui.

Des livres et des voix est un nouveau dispositif de sensibilisation et de découverte à la création littéraire contemporaine, par le biais d’actions autour de la lecture à voix haute avec des comédiens et la rencontre d’auteurs.

Dédié à la jeunesse, Des livres et des voix se déploie auprès des 13/25 ans, en dehors du temps scolaire et en temps scolaire. Il s’adresse à toutes structures désireuses de proposer aux jeunes personnes qu’elles accompagnent, un temps de découverte et/ou de pratique autour du livre. La programmation est issue de formes littéraires variées, dont le roman jeunesse, le roman adulte, la bande dessinée, la poésie, la traduction...

La réalisation des actions repose sur l’engagement volontaire des médiateurs et des enseignants pour un groupe déjà constitué, selon ces tranches d’âges :

• Structures hors temps scolaire (centres d’animation jeunesse, centres sociaux, jeunes sous main de justice, hôpitaux…) : jeunes personnes de 13 à 25 ans.

• Établissements scolaires (4e et 3e en collège, lycée, MFR, CFA...) : élèves de 13 à 18 ans.

• Les bibliothèques des communes de moins de 5000 habitants peuvent s’inscrire sous condition de s’associer avec un partenaire local (centre social, centre d’animation jeunesse, maison de jeunes, collège...)

Ce dernier sera lancé avec la lecture à voix haute du roman Mon vieux et moi de Pierre Gagnon, réalisée par le comédien Thierry Debuyser. D'une durée de 50 minutes environ, elle sera suivie d'un temps d'échanges de 30 à 40 minutes avec le public.

Rendez-vous à prendre au Foyer de jeunes travailleurs Clémenceau, 12 rue Edouard Branly, à Vendôme, à Horaire : 17h30. (Plus de renseignements et voir également le programme en fin d'article)

La Fabrique des premiers gestes sera dévoilée à Vendôme, ce 14 septembre; en présence de Philippe Germain et de Delphine Benassy, vice-présidente à la culture de la Région Centre-Val de Loire.