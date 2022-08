Un personnage accusé de transphobie dans le prochain roman de J.K. Rowling

Loin de la fantaisie et de l’imaginaire de l’univers du petit sorcier à la cicatrice, le prochain roman de J.K.Rowling s’inscrit dans sa série de récits policiers, Les Enquêtes de Cormoran Strike. Elle les rédige sous le pseudonyme de Robert Galbraith, et sont publiés chez Grasset en France dans une traduction de Florianne Vidal. Pour ce nouveau volet, l’une des intrigues semble inspirée des mésaventures de l’auteure en ligne.

Dans The Ink Black Heart, elle introduit le personnage d’Edie Ledwell qui crée des dessins animés populaires sur YouTube. Suite à un épisode comprenant un ver hermaphrodite, elle se fait vivement taxer de racisme et de transphobie par ses propres fans, ainsi que par de petits plaisantins d’internet, les trolls.

Elle est alors victime de doxxing, soit de traçage et de diffusion d’informations personnelles. Edie voit alors des photos de sa maison être largement publiées sur internet et reçoit de nombreuses menaces de mort et de viol à cause de son opinion. Elle sera finalement retrouvée morte dans un cimetière, poignardée. Ainsi débute la nouvelle enquête de Cormoran Strike.

D'étranges ressemblances

Interviewé sur Virgin radio UK, Rowling a nié toute similitude avec les évènements survenant dans son propre quotidien : « Je dois mettre les choses au clair après ce qui est advenu l’année dernière. Ce livre ne dépeint pas [ça]. J’avais écrit le livre avant que certaines de ces choses ne se produisent en ligne. »

« J’ai même dit à mon mari “Je pense que tout le monde va voir cela comme une réponse à ce qui m’est arrivé”, mais ce n’est vraiment pas le cas. Le premier jet du roman était terminé lorsque certaines choses se sont produite » a-t-elle expliqué.

Faire taire les rumeurs

Rowling a également profité de l’émission pour éclaircir un autre point sombre : les causes de son absence de l’émission Retour à Poudlard. Pour fêter les 20 ans de la sortie du premier film de la saga Harry Potter au cinéma, le programme d'HBO réunissait une bonne partie de la distribution, mais l’autrice était aux abonnés absents.

Des rumeurs ont circulé sur la possible éviction de J.K. Rowling en raison des différentes polémiques liées à ses propos problématiques sur les réseaux sociaux. L’écrivaine est revenue sur cet épisode dans le même programme de radio, affirmant qu’il ne s’agissait pas de la véritable raison de son absence.

« On m’a demandé d’y participer et j’ai décidé que je ne voulais pas le faire », a-t-elle affirmé ce samedi. Et de poursuivre : « Il était question des films plutôt que des livres. Je veux dire, c’était le sujet de cet anniversaire. » Elle confirme que personne ne lui a alors interdit de participer à l’émission et que le refus venait d'elle-même.

Rowling réaffirme aussi être « toujours en contact » avec certains acteurs de la distribution. « Avec certains plus que d’autre, mais ça a toujours été le cas. Je connais simplement mieux certains d’entre eux. » Rappelons qu’à l’époque de la polémique, une partie de ces derniers avaient annoncé prendre leurs distances avec l’autrice.

Crédits photo : illustration - Jules Marvin Eguilos / Unsplash