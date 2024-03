Statut des artistes-auteurs : que prévoit la Commission européenne ?

Après une tentative avortée en 2021, l'Union européenne fournira-t-elle un statut aux artistes-auteurs et, accessoirement, les sortira-t-elle de la précarité ? Antonius Manders et Domènec Ruiz Devesa, deux eurodéputés, ont attiré l'attention de leurs collègues sur la situation des travailleurs de la culture, ne dissimulant pas une certaine inquiétude.

Selon eux, 7,7 millions de personnes travaillaient dans le secteur culturel, à travers les pays membres, représentant 3,8 % des emplois totaux et 4,2 % du PIB de l'Union. Pour autant, leurs conditions de travail « se caractérisent par la précarité, l'instabilité et la nature intermittente de leur activité, aux revenus imprévisibles, un pouvoir de négociation faible face aux autres parties, des contrats à court terme, peu ou pas de protection sociale et un accès restreint à l'assurance chômage [...] ».

Un constat qui a débouché, en novembre 2023, sur une initiative législative votée par le Parlement européen. La Commission européenne devait alors y donner suite dans les trois mois, par une réponse exposant le déroulé des mesures proposées, les dispositions alternatives envisagées, ou bien en justifiant son choix de ne pas s'emparer du dossier.

Des inquiétudes « partagées »

Le 21 février dernier, la Commission a donc signé une réponse sous la forme d'un courrier à Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, partagé quelques semaines plus tard par Domènec Ruiz Devesa, coauteur du fameux rapport à l'origine de l'initiative.

« La Commission accueille avec plaisir cette résolution et partage les inquiétudes du Parlement sur les conditions de travail des artistes et travailleurs des secteurs culturels et créatifs », souligne Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne depuis 2019. Il assure encore que la Commission est vigilante, au moins depuis 2020, à la situation des artistes auteurs.

Dans la droite lignée des travaux menés ces dernières années, la Commission organise en 2024 une « table ronde très qualitative, qui réunira les principales parties prenantes afin d'explorer les meilleures pistes vis-à-vis des besoins du secteur ». En vue de ce rendez-vous, dont la temporalité n'est pas précisée, la Commission rédige un document analytique et synthétique sur les principales questions soulevées, les meilleures pratiques et législations de l'Union.

À partir de 2024 également, des groupes de travail impliquant les États membres se mettront en place, pour développer une expertise sur les conditions de travail des artistes auteurs.

La « santé » et la « sécurité » des travailleurs

D'autres initiatives se profilent à l'horizon, en commençant par un passage en revue des législations nationales par la Commission « afin d'identifier l'existence de manquements dans l'application des règles européennes » sur le sujet.

L'institution ouvrira également un dialogue avec les partenaires sociaux, pour évoquer « les nouvelles solutions nécessaires afin d'améliorer les conditions de travail des artistes et des professionnels de la création, et de possibles négociations autour d'un accord-cadre spécifique » au secteur culturel.

Sur la question de la santé et de la sécurité au travail, la Commission entend saisir le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT) pour qu'il rende un avis sur l'application des obligations européennes concernant les travailleurs, au bénéfice des artistes auteurs et professionnels de la culture. Cette saisie aura lieu en 2024, précise la Commission.

L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail contribuera elle aussi au débat autour de ces questions, tout comme l'Autorité européenne du travail, qui s'intéressera plus particulièrement au travail non déclaré dans les secteurs de la culture et de la création.

Au sujet des aides et subventions européennes, si le programme Europe Créative exige déjà « une rémunération appropriée des auteurs », la Commission indique qu'elle examinera sérieusement la possibilité d'une conditionnalité « sociale » des aides. Ces dernières seraient ainsi attribuées uniquement si le bénéficiaire garantit un certain niveau de rémunération des créateurs. Elle évoque également leur protection face l'intelligence artificielle, en renvoyant à l'IA Act récemment adopté.

Enfin, la Commission européenne révèle qu'elle a initié une étude en janvier 2024 sur les pratiques contractuelles impliquant des cessions de droits : l'un des objectifs affichés est de s'assurer de la bonne transposition des législations européennes dans les pays membres. À ce titre, le ministère de la Culture français avait été rabroué par le Conseil d'État pour la rédaction pour le moins hasardeuse de sa propre transposition d'une directive de 2019...

Ces travaux européens interviennent dans un contexte de revendications des artistes-auteurs, en France, autour du partage de la valeur de l'œuvre, de la continuité de leurs revenus et plus largement d'une inquiétude au sujet de la précarisation grandissante des métiers.

Photographie : siège de la Commission Européenne, Bruxelles (Gérard Colombat, CC BY 2.0)