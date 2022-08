Précarité étudiante et bibliothèques, une journée d'étude

Avec la participation du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) et de la Bibliothèque publique d'information (Bpi), cette journée vise à analyser les précarités étudiantes en partant de la focale des bibliothèques et en l'élargissant aux enjeux et aux propositions universitaires, territoriales et nationales (accueil, horaires, services, coopération territoriale entre établissements, emploi...) en cherchant à avancer vers une prise de conscience collective et des propositions.

Programme

9h - Accueil café

9h30 - Ouverture de la journée

9h45 - Conférence introductive : Dimension structurelle des vulnérabilités et des précarités ouverture

10h45 - Table ronde 1, modérée par Christophe Evans (Bpi) : Précarité étudiante : comment l’appréhender ?

Déjeuner libre

14h - Table ronde 2, modérée par Thierry Grognet (IGÉSR) : Précarité étudiante : trois dispositifs d’aide

15h30 - Table ronde 3, modérée par Anne-Marie Vaillant (ABF) : Précarité étudiante : opérer sur un territoire

16h45 - Conclusion de la journée

Photographie : illustration, Charlotte Henard, CC BY SA 2.0