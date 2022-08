La thèse du complot entre Amazon et les éditeurs jugée peu crédible

Un gigantesque procès s'annonçait, mais les observations de la juge américaine Valerie Figueredo suggèrent plutôt une vaste méprise, et un soufflé qui devrait retomber rapidement. Dans ses conclusions, elle estime que la thèse d'un complot entre les cinq plus grands éditeurs américains et Amazon pour fixer de manière artificielle le prix des livres numériques n'est pas plausible, et suggère à Gregory H. Woods, chargé de juger le cas, de classer sans suite les plaintes.

Évoquée dans une plainte en janvier 2021, puis reprise dans trois autres procédures, l'entente entre Hachette, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster, Penguin Random House et Amazon aurait lésé les consommateurs, en leur faisant payer plus cher leurs livres numériques. Une forme d'entente, donc, gênant la libre concurrence et pour laquelle une réparation était attendue.

Le cabinet d'avocats Hagens Berman, qui avait porté plainte auprès d'une cour new-yorkaise, prenait le cas très à cœur, et pour cause : la firme avait mené le recours collectif contre Apple, dès 2011, pour de mêmes faits d'entente sur les prix des livres numériques, où Hachette, HarperCollins, Simon & Schuster, Penguin et Macmillan étaient déjà citées. La société Apple avait été condamnée à rembourser 400 millions $ aux consommateurs, quand les éditeurs étaient parvenus à un accord avec la justice, pour 166 millions $.

De simples accords de distribution

Dans son rapport, la juge Valerie Figueredo estime que la seule existence d'accords de distribution entre Amazon et chacun des éditeurs cités dans la plainte ne constitue pas une preuve d'entente entre les différents acteurs. Les termes contractuels « ne sont pas illégaux en eux-mêmes » et « ne sont pas des preuves directes d'un complot pour déterminer les prix des livres numériques et éliminer la concurrence », assure-t-elle.

D'après Figueredo, les accords de distribution passés avec Amazon avaient pour seul but de laisser un peu de contrôle aux éditeurs quant à la vente de leurs propres livres numériques, étant donné la position dominante du détaillant dans le secteur. En somme, mieux valait prendre les devants et définir des conditions acceptables plutôt que de se trouver débordés plus tard.

À LIRE: Quatre plaintes accusent Amazon d'avoir comploté avec les éditeurs

En échange, Amazon obtenait pour sa part des clauses de « nation la plus favorisée », qui permettent à un revendeur d'obtenir la garantie qu'il obtiendra toujours les conditions les plus favorables proposées par un fournisseur — les éditeurs, en l'occurrence.

Figueredo conclut, dans son rapport, que les éditeurs ne se sont pas entendus entre eux pour définir les termes de ces accords de distribution : « [C]haque éditeur a du s'attendre, de manière rationnelle, à ce que d'autres éditeurs mettent en place des accords similaires avec Amazon, qu'un accord préexistant entre les éditeurs existe ou non », avance-t-elle.

Remplacer Apple par Amazon

Amazon et les cinq éditeurs mis en cause, bien évidemment, vont dans le sens d'un classement sans suite des plaintes, et se voient ainsi soutenus, en quelque sorte, par l'autorité judiciaire. La décision dépend toutefois de Gregory H. Woods, désormais informé par les éléments réunis par Valerie Figueredo.

Du côté des plaignants, l'avocat Steve Berman s'en tient quant à lui à son expérience dans le cas Apple : « Remplacez Apple par Amazon et c'est la même situation, avec les mêmes éditeurs que dans l'affaire que nous avons gagnée », explique-t-il à Law360. Pour lui, la conclusion ne fait donc aucun doute : les éditeurs et Amazon ont fait obstruction à des prix de vente moins élevés pour les livres numériques.

Après la condamnation d’Apple, en 2013, une période de deux années fut imposée, où les revendeurs purent fixer librement le prix de vente des ebooks commercialisés. Ce n’est qu’au terme de ce délai que de nouveaux contrats d’agence, remaniés, purent être signés, avec Amazon en principal bénéficiaire, comme l'avance les nouvelles plaintes examinées à présent par la justice américaine.

Reste donc l'interprétation du juge, et les pièces dont il dispose, pour déterminer si les contrats relèvent d'accords commerciaux raisonnables ou d'entente au détriment de la libre concurrence...

Photographie : illustration, Kristina Alexanderson, CC BY-NC-ND 2.0