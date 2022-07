Strasbourg capitale du livre : “Inventer un nouveau modèle de société

« C'est une très bonne nouvelle pour Strasbourg, mais aussi pour la France. » Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, n'a pas caché sa satisfaction lors d'une conférence de presse, ce mercredi 20 juillet, qui s'est ouverte sur de nombreux remerciements aux équipes de la municipalité et aux partenaires pour leur implication dans la candidature de la ville. La validation par l'Unesco est « la reconnaissance de ce très grand travail collectif », a souligné l'édile.

« Le pari que nous avons fait avec ce dossier de candidature, dans un contexte plutôt anxiogène, est d'inventer ensemble un nouveau modèle de société, ce qui passe notamment pour de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits collectifs. Pour cela, le livre est plus que jamais essentiel, d'autant plus dans ce contexte social », poursuivit l'élue écologiste.

Strasbourg sera officiellement capitale mondiale du livre entre avril 2024 et avril 2025, mais « une montée en puissance » sera orchestrée au sein de la programmation au cours des deux années précédent cette période. Le travail se poursuivra donc avec les quelque 150 partenaires de la municipalité, dont des organisations professionnelles du livre, dès la rentrée 2022.

La municipalité entend ainsi mobiliser un réseau local, national — avec, notamment, l'organisation d'événements parisiens —, européen et international, pour étendre le rayonnement du label attribué à Strasbourg, première ville française à l'obtenir.

Accessibilité et environnement

Rappelons que 5 axes structurent la candidature de Strasbourg : ville carrefour d'idées et de débats, ville créative et poétique, ville refuge, ville émancipatrice et écologique, résiliente et engagée et ville amie des enfants. Un budget de 4,5 millions € a été sécurisé, dont 1 million € en 2022, puis en 2023, et 2,5 millions € pour la seule année 2024.

Si la programmation concrète sera définie dans quelques semaines, elle sera aussi l'occasion de porter plusieurs thèmes dans le débat public, au niveau national, dont « l'absence de statut des artistes-auteurs, la place des femmes dans le milieu de la culture ou celui de l'édition », cite Anne Mistler, adjointe aux arts et aux cultures de la maire de Strasbourg. Un travail sera aussi mené sur l'écoresponsabilité de la filière du livre, en particulier avec les acteurs locaux, régionaux et l'université de Strasbourg.

Du côté de l'accessibilité au livre, comme le précise encore la maire Jeanne Barseghian, une enquête a été menée auprès des usagers des bibliothèques de la métropole de Strasbourg afin de faire évoluer le réseau et en améliorer la valorisation autant que l'accès. Si la mise en place d'une gratuité d'inscription aux bibliothèques n'est pas prévue pour le moment, Camille Giertler, directrice de la culture de la ville, fait part de « réflexions structurelles sur les différents équipements », pour définir des « mesures techniques » proposées dans les prochains mois.

La directrice de la culture annonce un « investissement dans les bibliothèques d'école, dont les budgets sont à géométrie variable. Il faut réinvestir la question du livre dans les écoles, et une enquête a été lancée pour savoir quel était le niveau d’équipement des établissements. »

En matière de communication, des ambassadeurs du label de Strasbourg, auteurs ou autrices, seront prochainement dévoilés : nombre d'entre eux avaient déjà apporté leur soutien à la candidature de la ville.

Photographie : illustration, dominique cappronnier, CC BY-NC-ND 2.0