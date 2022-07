Droits d'auteur : la Scam a réparti 110 millions € en 2021

Au sein de l'organisme de gestion collective, les auteurs de l'écrit représentent 12 % de ses membres, avec 5571 personnes. Si le détail par secteur n'est pas fourni, notons que les membres de la Scam ont très largement plus de 41 ans : 43 % seulement ont moins de 50 ans, mais la proportion atteint 85 % parmi les nouveaux membres, ces derniers comptant aussi 46 % de femmes.

Au total, 44.165 ayants droit ont perçu des droits en 2021 (+ 23,6 %) : la progression enregistrée concerne très largement des perceptions inférieures à 1000 € par an, et, dans une moindre mesure, entre 1000 et 5000 €. La part des perceptions très importantes, de 5000 à plus de 20.000 €, reste stable.

12.468 autrices et auteurs d’œuvres littéraires ont bénéficié d’une répartition de droits au titre de la copie privée, de la reprographie et du droit de prêt en 2021, indique la Scam, qui leur verse aussi des droits pour leur participation aux documentaires et entretiens de la télévision et de la radio. 1550 auteurs et autrices d’images fixes, dont des dessins, ont bénéficié de droits d’auteur au cours de l'année passée.

Baisse et hausse

En 2021, 109 millions € ont été perçus par la Scam, et 110,7 millions € répartis. Du côté des perceptions, la baisse annuelle atteint 3,3 %, avec 80,22 millions € collectés en 2021 (le reste étant apporté par 2020 et les années précédentes), quand les répartitions sont en hausse de 4,5 %. Ici, les droits au titre des exploitations 2020 sont majoritaires (61,91 millions €), ce qui est assez logique, mais la Scam poursuit la libération de soldes anciens, d'années précédentes.

Les perceptions issues de la gestion collective obligatoire (copie privée, prêt public et reprographie) et de l'étranger, qui concerne notamment le livre, sont en recul « car 2020 avait été marqué par l’encaissement de collectes exceptionnelles de copie privée au titre d’anciennes années ». Elle atteint ainsi 10,84 millions €, contre 13,42 millions €.

6,2 % des droits répartis relèvent du répertoire de l’écrit (soit 6,88 millions €, +16,5 % par rapport à 2020). Cette progression est liée aux nombreux nouveaux bénéficiaires des droits de copie privée et de reprographie de la presse écrite, ainsi qu’à la hausse des droits de copie privée littéraire.

En matière de gestion, la Scam fait part d'un excédent de gestion de 111.986 €. 1,4 million € se classe au sein des « irrépartissables », « qui n’ont pu être versées par manque d’information permettant d’identifier soit les œuvres concernées, soit les auteurices ». À cette somme s'ajoutent 326.480 €, au titre des irrépartissables de la gestion collective obligatoire.

À LIRE: Hôtel, gîte : une redevance sur les livres proposés aux clients...

Elles sont utilisées pour faire face à des dépenses exceptionnelles, au financement d’organismes professionnels ou à la constitution de provisions pour risques juridiques ou financiers, ou encore au renforcement du financement des actions culturelles.

En 2021, la Scam a consacré 2,6 millions € à ses actions culturelles, en hausse de 12,4 % par rapport à 2020. L'organisme fait également part de 2,8 millions € versés à 2907 auteurs et autrices au titre de l'action sociale (consultations d’assistante sociale, fonds de solidarité et « contribution seniors »). 104 auteurs et autrices ont aussi été soutenus en 2021 suite à des difficultés dues au Covid, pour un montant total de 104.500 €.

Le rapport complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Domiriel, CC BY-NC 2.0