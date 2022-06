Turquie : le procès–“torture” de Meral Şimşek, autrice et éditrice

Comme on peut aisément l'imaginer, la répression du pouvoir turc à l'égard des opposants s'exerce avec plus de force encore sur les ressortissants kurdes. Ces derniers représentent en Turquie environ 20 % de la population, mais voient leur culture et leurs droits régulièrement bafoués par les autorités du pays.

Autrice kurde de romans, poèmes et nouvelles, saluée, notamment, par le prix allemand Theodor Kramer, Meral Şimşek subit de plein fouet cette répression. Interpelée par les autorités turques en 2019 à Malatya, elle a été intimidée, menacée de mort, et finalement accusée d'appartenance à une organisation illégale et de diffusion de propagande.

Après une perquisition de son domicile, l'autrice est interdite de sortie du territoire turc, qu'elle tente de fuir malgré tout. En octobre 2021, elle était condamnée à 15 mois de prison pour propagande, peine dont elle a fait appel. La décision de la cour d'appel régionale reste attendue par l'autrice, et l'audience prévue ce 28 juin a finalement été reportée au 5 juillet prochain.

« C'est ce que l'on appelle de la torture », a commenté l'autrice sur le réseau social Twitter. Elle avait raconté son calvaire judiciaire à Kedistan, lors d'un entretien. Et de préciser que le « processus se base sur ma famille au sens large, et mon noyau familial. J’ai subi une première détention et les premières tortures alors que j’avais à peine 13 ans ».

Accusées de “terrorisme”

Si les persécutions de la population kurde n'ont pas commencé après le coup d'État raté de 2016 contre le régime de Recep Tayyip Erdoğan, ce dernier a utilisé l'événement pour multiplier et renforcer les actes de répression. Citons par exemple le cas de Gulgeş Deryaspî, autrice kurde également, arrêtée en juillet 2019, soupçonnée d'« appartenance à une organisation terroriste ».

Elle ne sera jugée qu'en décembre 2020, reconnue coupable et condamnée à 6 ans et 3 mois de prison. « Nous sommes la génération qui assiste à l'assassinat et à la persécution des auteurs et intellectuels turcs », avait commenté l'autrice à propos de son procès, dont elle contestait la légitimité, pointant un dossier falsifié et manipulé.

Parmi les autres figures de l'opposition visées en Turquie, citons le mécène et éditeur Osman Kavala, condamné à la prison à perpétuité en avril dernier. Fondateur de la maison d'édition Iletisim, il avait notamment offert un espace d'expression et de contestation aux minorités de la Turquie, notamment la population kurde.

Meral Şimşek, pour sa part, risque jusqu'à cinq années de prison.

Photographie : Meral Şimşek en mai 2022, via YouTube