Turquie : perpétuité pour l'éditeur et mécène Osman Kavala

Arrêté et emprisonné depuis le mois d'octobre 2017, l'homme d'affaires, mécène et éditeur turc Osman Kavala, fondateur de la maison d'édition Iletisim, une des plus importantes du pays, a été condamné à la prison à perpétuité par une cour de justice turque, ce lundi 25 avril.

Sept autres accusés ont tous été condamnés à une peine de prison de 18 ans, en tant que complices des faits pour lesquels Kavala a été condamné. Emprisonné depuis le mois d'octobre 2017 à la prison de Silivri, non loin d’Istanbul, Kavala n'avait jusqu'à présent pas été reconnu coupable. En février 2020, il avait même été acquitté des charges retenues contre lui, mais sans être pour autant libéré.

Peu avant le verdict des trois juges, ce lundi, il a qualifié son procès d'« assassinat judiciaire ». « Ce sont des théories du complot basées sur des opinions politiques et idéologiques », a-t-il encore dénoncé, rapporte Al-Jazeera.

Dès 2019, la Cour européenne des droits de l’homme avait statué en faveur de la libération immédiate de Kavala, soutenant que sa détention était « dans le but inavoué de le réduire au silence ».

En conséquence de cet avis, le Conseil des Ministres attendait une libération de l'éditeur le 2 février dernier : en l'absence de réaction turque, le Comité des Ministres avait de nouveau saisi la Cour européenne des droits de l'homme, pour que cette dernière établisse officiellement si, oui ou non, la Turquie s'est pliée aux obligations de son jugement de 2019. Des sanctions envers la Turquie pourraient suivre, une fois ce constat établi.

Un appel à sa libération

Dans la foulée de la décision judiciaire, plusieurs réactions ont suivi. La France « déplore vivement la condamnation à perpétuité de M. Osman Kavala prononcée hier par la justice turque », indique ainsi un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

« Nous appelons une fois de plus à la libération immédiate de M. Osman Kavala et à l’abandon de toutes les charges pesant contre lui, conformément à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 décembre 2019. Nous attendons de la Turquie le plein respect de ses engagements internationaux, notamment au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », poursuit la communication.

#Turquie 🇹🇷| La France déplore vivement la condamnation à perpétuité de #OsmanKavala prononcée hier par la justice turque. La 🇫🇷 rappelle son attachement au respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de l’État de droit.



Déclaration → https://t.co/W9cPZm5d5M pic.twitter.com/6WIcATQUH3 — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) April 26, 2022

« C'est un jour sombre pour la Turquie », souligne l'organisation PEN America, qui défend la liberté d'expression dans le monde entier. « Cette condamnation à perpétuité d'Osman Kavala est un coup porté de manière injuste et cruelle non seulement à lui-même et à ses proches, mais aussi à la liberté d'expression et aux droits humains en Turquie. »

Depuis la tentative de coup d’État contre le pouvoir en place en juillet 2016, auteurs et éditeurs, en Turquie, restent les cibles du gouvernement : au moins 30 maisons d’édition ont été fermées depuis cette date par des décrets gouvernementaux, selon l’Association des éditeurs turcs. Selon l'organisation PEN America, la Turquie fait partie, avec la Chine et l'Arabie saoudite, des pays qui emprisonnent le plus les écrivains.

Photographie : Janbazian CC BY-SA 4.0