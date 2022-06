David Foenkinos : “La route des vacances regorge de potentiels bibliophiles

Il fait beau, il fait chaud et pour certains, les départs en vacances approchent. Pour la 4e année consécutive, la fondation Vinci pour une conduite responsable déroule son opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » [formule de Victor Hugo, NdR], parrainée cette année par David Foenkinos. Sur 10 aires d’autoroute entre le 8 juillet et le 13 août, cette dernière offrira quelque 25.000 ouvrages aux voyageurs afin de les inciter à marquer une pause plus longue pour la sécurité de tous sur la route.

Les titres, mis à disposition des voyageurs dans des bibliothèques à ciel ouvert, sont issus de la sélection rigoureuse de David Foenkinos. Ces romans, tirés des collections Folio chez Gallimard, sont au nombre de douze, plus deux livres jeunesse pour satisfaire les petits comme les grands lecteurs en devenir. Ils seront accompagnés dans leur choix par des notices de lecture personnelle rédigée par l’auteur de La Délicatesse.

Les vacanciers pourront s’évader en découvrant la plume de Philip Roth, écrivain préféré du parrain de l’année, avec Le Rabaissement (traduit par Marie-Claire Pasquier) ou encore Martin Eden, roman de Jack London qui l’a bouleversé durant son adolescence (traduit par Philippe Jaworski). Un des auteurs français les plus drôles selon Foenkinos, Fabrice Caro, est également de la partie avec Le Discours. Pour les plus jeunes, on retrouve La girafe, le pélican et moi de Roald Dahl (traduit par Raymond Farré et Marie Saint-Dizier) ou bien La Belle Sauvage de Philip Pullman (traduit par Jean Esch).

Parmi les autres titres choisis par l’auteur, Le pays des autres de Leïla Slimani, Les choses humaines de Karine Tuil, La Lenteur de Milan Kundera, Le livre de ma mère d’Albert Cohen, Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, Au bonheur des ogres de Daniel Pennac, Satori in Paris de Jack Kerouac (traduit par Jean Autret) et La disparition de Perek par Hervé Le Tellier. Sans oublier La famille Martin, du principal intéressé.

Rencontres entre un livre et des lecteurs

Dévoilant ses choix de lecture, David Foenkinos se dit peu habitué aux partenariats, pour autant, faire vivre la littérature est une nécessité pour lui. « J’adore l’idée de faire découvrir mes goûts. De plus il est essentiel pour la lecture d’aller vers les lecteurs et la route des vacances regorge de potentiels bibliophiles. » Pour l’auteur de Numéro 2, lire est un temps d’introspection, d’intériorité et d'intimité, qui représente aussi « les vraies vacances, soit le rapport que l'on peut entretenir avec soi-même ».

L’opération vient en réponse à une problématique, explique l'auteur, « comment aller là où sont les lecteurs et surtout comment les aider à parcourir ce dernier mètre qui les sépare de leur prochaine lecture ? “Lire, c’est voyager” vient chercher le lecteur là où il est, pour ainsi espérer lui donner le goût de la lecture. Mais c’est aussi un moyen original de faire de la prévention. »

Si choisir, c'est renoncer, et que l'exercice a été difficile pour David Foenkinos, il a privilégié les auteurs contemporains dans un souci d’accessibilité. « Je voulais proposer une initiation, générer une rencontre entre le voyageur et sa prochaine lecture. On peut tomber sur des personnes qui ont envie de lire Biba ou Grazia pendant leurs vacances et puis, d’un coup, elles se retrouvent avec un petit Karine Tuil ou un petit Pennac et, parce qu’on leur a offert un livre sur leur lieu de vacances, ils vont se plonger dedans. Je me suis mis à lire à 16 ans et la lecture a changé ma vie. »

Crédits photo : David Foenkinos, ActuaLitté, CC BY-SA 2.0