Durant l'été, les aires d'autoroute se transforment en bibliothèques

L’auteur de La délicatesse et plus récemment de Numéro deux, lauréat du Prix Goncourt des lycéens et du Prix Renaudot pour Charlotte, présentera une sélection des douze romans et récits et deux livres jeunesse qu’il fera découvrir ou redécouvrir cet été aux automobilistes et à leurs enfants.

À l’occasion des grands départs en vacances, chaque week-end du 8 juillet au 13 août 2022, 25 000 exemplaires de ces titres, édités dans la collection Folio de Gallimard, seront offerts aux vacanciers à l’occasion de leur halte dans les bibliothèques à ciel ouvert installées sur les aires du réseau VINCI Autoroutes où des notices de lecture personnelles de David Foenkinos les guideront dans leur choix.

L'an dernier, c'était Marie Desplechin, autrice de La belle Adèle, qui avait porté ses choix de lecture sur les aires d'autoroute, afin d'inciter à l'amour du livre et à la prudence lors de départs en vacances, dans le cadre de l'opération #BienSeConduire.

En 2019, 40.000 livres avaient été offerts aux vacanciers dans les « Espaces lecture » répartis sur 27 aires du réseau VINCI Autoroutes. Et cette année encore, l'association Lire et faire lire est collabore avec le réseau.

Créée en février 2011, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable est à la fois un laboratoire, un observatoire et un outil d’information dédié à l’évolution des comportements. D’abord investie dans le domaine de la lutte contre l’insécurité routière, elle a pour mission de promouvoir la conduite responsable sur la route et a élargi en 2018 son champ d’action aux domaines de l’environnement et de l’éducation pour « bien (se) conduire ».

Crédits photo : Nubia Navarro (nubikini) / Pexels