Apprendre et écrire avec L'Atelier des auteurs

Du polar, sous l’égide de Franck Thilliez et Alexandre Galien, des littératures de l’imaginaire, en compagnie de Romain Benassaya, David Bry, Victor Dixen, Floriane Soulas et Gilberto Villarroel. Ou encore l’autofiction, avec David Lelait-Helo : l'Atelier des auteurs ouvre ses portes. La formation, déclinée en consignes, exercices et conseils, se déroulera exclusivement en ligne.

Outre les témoignages des écrivains, des interventions d’éditeurs professionnels — ainsi que des acteurs des métiers du livre — apporteront une vision plus globale.

Chaque mois, nouveaux contenus et parcours enrichiront l’offre — avec l’ouverture prochaine de deux autres thématiques : le roman biographique avec Sophie Chauveau et le feel-good avec Carène Ponte.

Cette école permet par ailleurs au groupe de valoriser d’autres produits éditoriaux — comme son Robert Correcteur. Elle donne également accès à des ouvrages audio offerts, tirés du catalogue Lizzie.

Les ateliers sont proposés avec une remise, pour le lancement, de 50 % — afin de suivre les cours associés à un sujet spécifique. Un abonnement ouvert à l’ensemble des ateliers permet aussi de ne pas avoir à choisir, à partir de 180 €.

Le tout est associé à la communauté de 70.000 membres, découlant de la plateforme Scribay — soit 10.000 de plus qu’en octobre dernier.

Auteurs et lecteurs

La plateforme vise à ce qu’aboutisse le projet éditorial de celles et ceux qui en suivront les cours. Pour autant, une fois le manuscrit achevé, l’auteur en conserve les droits — tout en ayant la possibilité de présenter le texte à la communauté, pour bénéficier de bêta-lecteurs. « Nos ateliers d’écriture vous permettront de donner naissance à votre histoire, de la faire grandir et de l’enrichir », précise-t-on.

« Cette plateforme disruptive s’intègre à l’ensemble des initiatives lancées par la Direction du Développement d’Editis, pilotée par Clément Pelletier, visant à développer la visibilité des auteurs de ses 52 maisons d’édition et à les rapprocher de leurs lecteurs », précise Editis.

Stéphane Watelet, président de l’école, et directeur de Télémaque, souligne pour ActuaLitté : « Nous avons pris le temps pour récupérer et intégrer pleinement la communauté de Scribay. Et sommes agréablement surpris de cette croissance survenue durant la période. »

Avec Arnaud Lavalade, responsable du projet, le président de l’établissement se régale de la nouveauté qu’apporte L’Atelier au groupe. « Tout s’articule véritablement comme une aide à l’écriture : chacun peut définir son rythme et construire son texte, suivant la vitesse qu’il souhaite. De la sorte, L’Atelier crée une relation au long cours entre les intervenants et les auteurs. »