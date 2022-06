Avortement : fin du droit, début de l'esclavage

Voilà plusieurs semaines que la romancière canadienne Margarett Atwood intervient dans les médias. Et depuis l’annonce de la nouvelle législation, les comparaisons n’ont pas manqué, avec son terrible roman, La servante écarlate. Cette dystopie rangeait les femmes statut d’esclaves sexuelles, tout juste destinées à être fécondées. Celles infertiles ou inaptes dans cette fonction, n’ont tout bonnement plus d’intérêt social.

Or, dans la république de Galaad, Defred choisira l’insurrection, gagnant un réseau clandestin pour retrouver sa liberté, mais avant tout sa dignité d’être humain. Fulgurant ? D’autant plus que le roman parut en 1985 (nouvelle traduction d’Élisabeth Moss) et qu’il est devenu aujourd’hui un « étendard de la lutte pour les droits des femmes », note son éditeur français, Robert Laffont.

Le parallèle entre le roman et l’actualité américaine n’aura pas échappé : Stephen King le réalise avec une terrifiante concision, citant juste le titre en angalis de l'ouvrage :

“Personne n'aime les avortements”

Dans une interview, début mai, Margaret Atwood soulignait : « L’accouchement contraint est un esclavage. » Autant qu’une atteinte aux libertés individuelles fondamentales. Et pour l’auteure de La Servante écarlate, il ne s’agissait pas d’autre chose que de définir un choix de vie.

« Personne n’aime les avortements, même sécurisés et légaux. Aucune femme ne choisirait cela pour passer un bon moment un samedi soir. Mais nul n’aime non plus l’idée de femmes saignant mortellement, sur le sol d’une salle de bain, du fait d’avortements illégaux. Alors que faire », interrogeait la romancière ?`

Dans quelle perspective sociétale, dans quel type de contrat social entend-on vivre ? Sa réponse était sans appel : « Les femmes qui ne peuvent pas décider par elles-mêmes d’avoir ou non des enfants sont réduites en esclavage, parce que l’État revendique une propriété sur leur corps et le droit de leur dicter à quel usage il est destiné. »

Et de comparer cette situation avec le cas des soldats, envoyés à la guerre : au moins sont-ils nourris, logés, blanchis, ironisait-elle.

« Personne n’oblige les femmes à avorter. Personne ne devrait avoir le droit de les forcer à accoucher. Imposez-le, mais au moins nommez cette situation par son nom. C’est de l’esclavage : une revendication qui affirme posséder et contrôler le corps d’autrui, et en tire profit. » (via Guardian)

L’ironie du sort demeure : dans les premiers temps de l’écriture, Atwood avait même envisagé de ne pas donner vie à La Servante, considérant que son thème était « trop tiré par les cheveux ». Et peu après que le projet d’avis de la Cour suprême sur l’IVG a fuité dans la presse, elle s’était ravisée : « Suis-je bête. Les dictatures théocratiques ne se retrouvent pas seulement dans un lointain passé : on en recense un certain nombre sur la planète aujourd’hui. Qu’est-ce qui empêchera les États-Unis de grossir leurs rangs ? »

Les arguments du juge Samuel Alito ne disent pas autre chose, puisqu’il était allé puiser dans des considérations religieuses pour justifier son approche. « Ce qui constitue un péché dans un certain nombre de mouvements religieux doit être érigé en crime pour tous », raillait alors Atwood.

Dans ce contexte, les opinions d’Alito allaient favoriser l’instauration d’une religion étatique, reprenait Atwood. Prochaine étape : retour au XVIIe siècle et au bûcher pour celles accusées de sorcellerie ?

Et ensuite ?

crédits photo : Ittmust, CC BY 2.0