Meilleures ventes : L'anomalie n'en est pas une

Les poches continuent de paver la liste des meilleurs titres des sept derniers jours avec le frissonnant 1991 de Franck Thilliez (9835 ex.) et Trois de Valérie Perrin qui, après 12 semaines sur les tables des libraires, continue de séduire 9083 lecteurs. Puis le troisième tome de la saga 9 de Marc Lévy, Noa, publié chez Robert Laffont, s’empare de la 6e position avec 8957 ventes.

Autres lectures qui semblent préparer l’été, Les possibles de Virginie Grimaldi (8252 ex.) et Skidamarink de Guillaume Musso (7860 ex.) poursuivent le classement. Ils sont suivis de près par La boîte à magie de Camilia Läckberg et Henrik Fexeus, qui comptabilise 7818 ventes. Enfin, L’affaire Alaska Sanders de Joël Dickers vient clôturer le top 10 et s’écoule à 7778 exemplaires, 15 semaines après sa publication.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché. Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible.

Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits photo : illustration, Rudy Issa / Unsplash