Justice : chroniques serrées des comparutions immédiates

L'auteur, fasciné par les échanges auxquels il assiste, commence à prendre des notes et à en tirer de courtes scènes dialoguées. Grâce à une économie de commentaires et à un découpage volontairement serré et arbitraire, il révèle au lecteur un monde largement inconnu, où le langage est le plus sûr des révélateurs.

Dans ce livre, tout surprend : on passe des juges mordants aux toxicomanes désabusés, des dealers ironiques aux procureurs lassés, des migrants dépassés aux maris violents dans le déni. Les masques tombent à un rythme effréné, dévoilant une facette du genre humain dans la vérité de ses traits : à la fois tragique, comique, et émouvante. Si l'on veut se faire une idée nuancée de notre société, de notre époque et de nos institutions judiciaires, alors ce livre est tout simplement indispensable.

Les éditions du Cherche Midi nous en offrent les premières pages en avant-première :

Lecteur et traducteur au service d’une maison d’édition, chroniqueur littéraire pour différents médias en ligne, dont ActuaLitté, Maxime DesGranges signe ici son premier livre.