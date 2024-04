Parce que la parentalité n'est pas toujours un long fleuve tranquille

Dans ce livre, Marc Pistorio s'appuie sur les études psychologiques et neuropsychologiques les plus récentes pour présenter les fondements de la théorie de l'attachement et vous accompagner, pas à pas, dans le développement d'une relation de confiance avec votre enfant, dès ses premiers jours de vie.

Vous y découvrirez différents styles parentaux et leur influence sur le développement affectif de l'enfant. Vous apprendrez également les avantages de la corégulation émotionnelle, ainsi que des stratégies comportementales et de communication qui encouragent une parentalité rassurante, positive, sereine et affirmée.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Marc Pistorio, psychologue, titulaire d’un doctorat en psychologie clinique, est membre de l’Ordre des psychologues du Québec. Son livre Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es a été un succès des deux côtés de l’Atlantique.