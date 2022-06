États-Unis : des intégristes catholiques visent la diversité dans les bibliothèques

Au cours de l'année 2021, aux États-Unis, près de 1600 livres ont fait l'objet d'une censure, sous la forme d'une contestation ou d'un retrait effectif, selon les données de l'Association des bibliothécaires américains. 2022 s'inscrit dans la lignée de cette année noire pour la liberté de lire, outre-Atlantique, avec, entre autres, une volonté d'étendre cette censure à des librairies, une potentielle loi qui criminaliserait les bibliothécaires ou encore des tentatives visant les bandes dessinées Persepolis et Maus...

Une organisation ultraconservatrice catholique vient ajouter à cette ambiance nauséabonde avec une initiative clairement homophobe, intitulée « Hide the Pride ». CatholicVote souhaite, avec cette opération, « vider les bibliothèques des ouvrages jeunesse aux thèmes LGBTQ ».

Pour ce faire, l'organisation invite ses membres à emprunter tous les ouvrages mis en avant par les bibliothèques à l'occasion du Mois des Fiertés. Pas pour les lire, évidemment, mais pour les dissimuler au reste des usagers. « Il est temps pour les bibliothèques publiques américaines d'être à nouveau un lieu de respect, pour que les jeunes enfants puissent librement explorer des idées qui nous unissent et nous inspirent », affirme un courrier que l'organisation invite à envoyer à la bibliothèque, parallèlement à l'opération d'emprunt massif.

CatholicVote invite les militants à venir en nombre, afin de pouvoir emprunter un maximum de livres.

Homophobie crasse

En nommant son opération « Hide the Pride », CatholicVote s'oppose bien sûr au Mois des Fiertés, nommé « Pride Month » aux États-Unis (du 1er au 30 juin), pendant lequel les droits des personnes LGBTQIA+ sont mis en avant et particulièrement défendus face aux attaques. Un mois pour faire tomber l'homophobie, en éduquant, en expliquant, pour rendre plus tolérant. Les bibliothèques y participent avec une valorisation de leurs ressources sur le sujet, à destination des personnes LGBT, non binaires ou hétérosexuelles, sans distinction.

Sur les réseaux sociaux, certains affichent leur participation, avouant sans problème qu'ils n'ouvriront pas les livres empruntés (surtout pas !). « [J]'ai réalisé qu'il était plus simple de réserver en ligne TOUS les livres de la section “Rainbow” [arc-en-ciel, la couleur du drapeau LGBT, NdR] pour pousser les employés à me les mettre de côté », témoigne un ou une participante sur Twitter.

Évidemment, des bibliothécaires ont réaffirmé leur soutien à la communauté LGBT, et feront face à l'opération « Hide the Pride » avec encore plus d'ouvrages sur le sujet.

Des usagers ont aussi lancé une contre-opération, en faisant envoyer des livres aux thématiques LGBTQIA+ aux établissements de prêt.

La protection des enfants est un argument souvent mis en avant par les censeurs d'ouvrages, inquiets de voir des questions relatives à la sexualité, à la liberté sexuelle et de genre abordés dans des livres jeunesse.

Photographie : table présentant différents ouvrages aux thématiques LGBT à l'occasion du Mois des Fiertés, dans une bibliothèque américaine (illustration, Ali Eminov, CC BY-NC 2.0)