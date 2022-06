Législatives : culture, recherche et connaissance libre pour le Parti Pirate

Le programme du Parti Pirate, à l'instar de celui de la Nupes, fait partie des rares à accorder une place substantielle à la culture, avec, notamment, une partie intitulée « Éducation, Culture, Recherche et Connaissance libre ». Sans surprise, cette dernière proclame dès ses premières pages l'attachement du parti politique à « la libre circulation des connaissances et de l'information », notamment au sein du système éducatif.

Au sein de celui-ci, le Parti Pirate propose de « [g]énéraliser la mise en commun libre du travail et des ressources pédagogiques produits par l'éducation nationale, les universités, les ESPE [devenues les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation, NdR] et les groupes de travail institutionnels ». Cette mise en commun s'effectuerait par le biais « d'un portail mutualisant cours, exercices et corrigés », qui mettrait « fin en France au gouffre économique des manuels scolaires ».

À la place des manuels traditionnels, et même si les « livres physiques restent possibles, mais basés sur les ressources du portail », des « liseuses évoluées » financées par l'État, « dispositif pédagogique complet moderne et durable à destination des élèves en études primaires et secondaires ».

« L'aspect numérique faciliterait les accès pour les personnes en situation de handicap, les ressources pouvant être interprétées indifféremment (braille, vocales, visuelles adaptées) », souligne le Parti Pirate, qui fonde bien sûr tous ces développements sur l'utilisation de logiciels libres.

Science ouverte

Dans une logique similaire d'accès plus large au savoir, le Parti Pirate propose de « rendre obligatoire les pratiques de la science ouverte par tous les acteurs publics ou privés de la recherche française financée directement (subventions, projets de l’Agence Nationale pour la Recherche, etc.) ou indirectement (Crédit Impôt Recherche) par des fonds publics ».

Par ailleurs, le Parti Pirate souhaite « interdire l’utilisation de fonds publics pour le paiement de frais de traitement des articles, à savoir les frais de publication des journaux » et revues publiés par les éditeurs scientifiques privés.

Le Parti Pirate insiste pour que les chercheurs conservent leurs droits d'auteur, et ne les vendent plus à des éditeurs scientifiques « afin de permettre un accès ouvert, sans embargos, aux publications scientifiques grâce à l’utilisation de la licence Creative Commons CC-BY sans crainte de conflit avec les éditeurs concernant les droits d’auteur ».

Cette mesure permettrait la mise en ligne « des versions preprints d'articles scientifiques dans l'archive ouverte HAL sans condition », y compris lorsque les articles scientifiques sont ensuite publiés par des éditeurs privés. Toutes les données produites lors de travaux de recherche scientifique seraient par ailleurs placées sous licence libre, tout comme le code source des programmes informatiques de recherche utilisés.

Patrimoine culturel et droit d'auteur

Dans les bibliothèques municipales, le Parti Pirate appelle à de vastes opérations de numérisation des catalogues des espaces culturels. Une numérisation qui concernerait aussi le « patrimoine culturel existant », mis à la disposition du public par ce biais.

Pour le calcul du délai d'entrée d'une œuvre dans le domaine public, le Parti Pirate est partisan d'un calcul fait « à partir de la date de publication de l'œuvre et non à partir de la date du décès de l'auteur ». Le Parti envisage aussi de « limiter la période de monopole commercial du droit d’auteur entre cinq et vingt ans ».

Culture et création libres

Le Parti Pirate entend autoriser le « partage de fichiers non commerciaux gratuits ». « La copie, le stockage, l'utilisation et l’accès à des œuvres littéraires et artistiques à des fins non commerciales doivent non seulement être légalisés, mais protégés par la loi et activement promus », précise le Parti Pirate concernant sa réforme du droit d'auteur.

« Notre objectif est de créer un environnement où la motivation à créer va de pair avec la liberté d’information », affirme le Parti Pirate, qui dénonce « les pressions fréquentes exercées par les sociétés de gestion collective sur les particuliers et les PME et par la perte pour la société d'œuvres orphelines et d'œuvres produites hors commerce ». Les droits des utilisateurs seraient également garantis, face aux verrous numériques (les DRM).

Signalons au passage que le Parti Pirate s'oppose à la mesure européenne reconnaissant la responsabilité des plateformes dans le partage d'œuvres sous droit : « L'utilisation de filtres de téléchargement automatisés pour détecter et bloquer les “contenus terroristes” ou les violations du droit d'auteur en ligne devrait être interdite, car ils entraînent souvent la suppression de contenus légaux, y compris la documentation des violations des droits de l'homme dans les zones de conflit, et empiètent sur les droits des utilisateurs d'utiliser des exceptions au droit d'auteur telles que la citation ou la parodie », détaille le PP. « La décision de supprimer du contenu doit être réservée à un organisme public indépendant tel qu'un juge. »

« Les remixages, parodies, citations et échantillons sont exemptés du droit exclusif du monopole commercial sur le droit d'auteur », avance le Parti Pirate pour défendre la liberté de création.

Contrairement à une idée reçue, le Parti Pirate prend en compte la rémunération des auteurs, et appelle à ce titre à « une transparence complète » des sociétés de gestion européennes ainsi qu'à « des conditions contractuelles équitables pour les artistes ».

Le programme du Parti Pirate est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Damien Clauzel, CC BY-SA 2.0