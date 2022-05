Législatives : les propositions de la Nupes pour la culture

L'union de la France insoumise, du Parti communiste, du Pôle écologiste et du Parti socialiste espère peser suffisamment pour obtenir une cohabitation à l'issue des prochaines élections législatives, prévues les 12 et 19 juin prochain.

Dévoilé la semaine passée, le programme commun de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) développe un grand nombre de propositions, réparties selon différentes thématiques. La culture s'y trouve bien représentée, ce qui n'étonnera personne : la France insoumise, EELV, le Parti communiste et le Parti socialiste avaient déjà fait des propositions culturelles — et certaines sur le livre directement — à l'occasion de l'élection présidentielle d'avril.

Particulièrement attachés aux services publics dans leur ensemble, les partis réunis au sein de la Nupes entendent « [g]arantir l’accès à tous les services publics essentiels (école, gare, hôpital, bureau de poste…) et à des équipements sportifs et culturels à moins de quinze à trente minutes (en voiture ou en transports collectifs) de tout lieu d’habitation ».

Parmi ces services publics, celui de la culture, que la Nupes souhaite « ambitieux pour les acteurs culturels et le public ». À ce titre sera créée « une médiathèque publique en ligne gratuite regroupant les œuvres tombées dans le domaine public et une proposition d’œuvres récentes programmées temporairement sur la base de Gallica ».

« [L]'éducation artistique à l’école, les conservatoires, l’éducation populaire et la place de la culture dans les comités d’entreprise » seront aussi valorisés, pour faciliter l'appropriation de la culture par tous.

À l'horizon 2027, la Nupes entend par ailleurs éradiquer l'illettrisme pour les enfants sortis du système scolaire et les adultes, repérer les personnes en situation d'illettrisme pour mieux les accompagner ou encore intensifier la lutte contre l'illettrisme en milieu carcéral.

Auteurs et édition

Comme certains partis de gauche l'avaient proposé à l'occasion de la présidentielle, le budget du ministère de la Culture sera porté à 1 % du PIB du pays (soit 5,88 milliards € environ, contre 4 milliards actuellement). La Nupes annonce aussi une reprise des « grands travaux culturels pour mettre un terme aux inégalités territoriales en matière de structures de création, d’enseignement, de diffusion et de mémoire artistique et culturelle », sans en préciser la teneur.

Comme plusieurs programmes de l'élection présidentielle le proposaient, un Centre national des artistes-auteurs sera créé, « qui organisera des élections professionnelles afin de concevoir un régime de protection sociale adapté à ces professions ». Toutefois, la notion de « statut des auteurs », évoquée dans certains programmes, ne figure pas dans celui de la Nupes.

Enfin, concernant l'édition scientifique, la Nupes souhaite créer « un service public de la publication scientifique avec des licences ouvertes pour permettre aux citoyens et universités d’accéder gratuitement aux articles des chercheurs sans enrichir les revues et bases de données privées », mais aussi supprimer l’Agence nationale de la recherche et renforcer les grands instituts publics. Par ailleurs, les « revues scientifiques francophones en accès libre » seraient plus largement soutenues.

Le programme complet est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Michala Lipkova, CC BY-NC-ND 2.0