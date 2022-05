Législatives 2022 : le livre et la culture dans les programmes

Quelques semaines après l'élection présidentielle qui a reconduit Emmanuel Macron à l'Élysée pour un nouveau mandat de cinq ans, les élections législatives recomposeront l'Assemblée nationale. Les députés, à la fois législateurs et contrôleurs de l'action de l'État, s'intéressent assez logiquement à la culture et au livre.

Souvent moins médiatique que l'élection présidentielle, la nouvelle échéance électorale qui attend les Français, les 12 et 19 juin prochain, n'en est pas moins importante, voire cruciale. Pour le président fraîchement élu, il s'agit d'obtenir une majorité, qui confortera son action sur les cinq prochaines années.

Pour l'opposition, l'occasion est idéale d'infléchir la politique du président, en le poussant à nommer un gouvernement plus représentatif des sensibilités et des idées des députés de l'Assemblée nationale.

Les députés, porteurs des inquiétudes et des attentes des territoires, mais aussi force de propositions pour de nouvelles lois, peuvent intervenir dans les domaines de la culture et du livre, pour des questions liées aux bibliothèques territoriales, par exemple, mais aussi à la régulation du marché du livre ou encore la politique d'accès et de diffusion de la culture.

Dans les programmes de certaines formations politiques, à l'instar de ceux présentés par les candidats de la présidentielle, se retrouvent d'ailleurs des mesures spécifiques sur la culture et le livre...

Photographie : l'Assemblée nationale, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)