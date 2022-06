En octobre, la Foire de Francfort “pour la pluralité et contre les discriminations

Après une édition 2021 à la fréquentation bien moindre que d'habitude, la Foire du Livre de Francfort espère faire de 2022 l'année d'un (véritable) retour à la normale. Dans un communiqué, l'organisation de l'événement annonce plus de 4000 exposants attendus, venus de 65 pays, en particulier du Royaume-Uni, des États-Unis, de France et d'Italie.

L'Espagne, pays invité d'honneur de la 74e édition, sera aussi bien représentée. Comme d'habitude, le pays invité d'honneur disposera de son propre pavillon, réalisé pour l'occasion. Les communautés autonomes de l'Espagne, la Galice, la Catalogne ou encore le Pays basque, seront présentes, avec leur propre stand. Environ 150 titres, traduits de l'espagnol, seront publiés en Allemagne en 2022.

Les éditeurs et auteurs ukrainiens feront l'objet d'une attention particulière, en raison de la situation politique, comme l'avait déjà promis l'organisation.

Le Hall 3, celui des éditeurs germanophones, est déjà pratiquement complet, mais les inscriptions sont toujours ouvertes pour les autres espaces de la Foire, à savoir les Halls 4 et 6, le Forum, et l'espace extérieur, l'Agora.

Comme d'habitude, la Foire sera réservée aux professionnels de l'édition les mercredi 19 et jeudi 20, puis s'ouvrira au grand public à compter du vendredi.

Les agents littéraires et les scouts de 25 pays du monde ont d'ores et déjà confirmés leur présence, assure le directeur de la foire, Juergen Boos. Il annonce également une campagne spécialement dédiée au travail des traducteurs du monde entier, intitulée « Translate. Transfer. Transform. » (« Traduire. Transmettre. Transformer. »). « Après tout, c'est uniquement grâce aux traducteurs et à leur travail que nous pouvons comprendre la littérature écrite dans d'autres langues, en provenance d'autres cultures, ce qui ouvre de nouvelles perspectives et crée de nouveaux liens », affirme le directeur.

Le programme portera sur la traduction des œuvres littéraires, bien entendu, mais aussi sur les adaptations multimédias.

« Lieu de rencontre d'individus venus de plus de 100 pays différents, la Foire du Livre de Francfort est forte grâce à la diversité de ses exposants et visiteurs », souligne Juergen Boos, qui insiste sur les concepts de « pluralité » et de lutte contre les « discriminations ». Une référence à la polémique qui avait frappé l'événement en 2021, en raison de la présence de plusieurs éditeurs d'extrême droite : des auteurs allemands avaient décidé de boycotter l'événement. L'organisation de l'événement avait indiqué que les éditeurs respectaient la loi, et pouvaient donc être accueillis, « même si nous ne partageons pas leurs points de vue ».

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0