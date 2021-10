Boycott : comment tolérer des éditeurs nazis à la Foire de Francfort ?

Le Canada en pays invité, une centaine de titres québécois proposés au public allemand, par un effort de traduction — sur les 350 ouvrages canadiens présentés. Et bien entendu, une Margaret Atwood, habituée des lieux, qui porte haut les lettres du pays : lors d’une vidéo d’inauguration, elle saluait la créativité et l’inventivité de l’humanité durant la période Covid de 2020.

« Les livres sont à la fois des outils pour voyager dans le temps et des machines à empathie. Ils nous emmènent en des pays lointains, nous permettent d’entrer dans d’autres mondes », assurait-elle, citée par l’AFP.

Désistement regretté d'auteurs

Mais voilà : les réjouissances des premières heures semblent ternies. Déjà en 2017, la venue d’un responsable de l’extrême droite allemande, Björn Höcke, mais aussi les signatures de deux auteurs marqués par les idées du parti Alternative für Deutschland et la présence de la maison d’extrême droite Antaios avaient suscité des manifestations.

Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, la Foire et l’association allemande des éditeurs et libraires se retrouvent contraintes à un message d’apaisement. « Nous regrettons que des auteurs, à titre individuel, aient décidé de ne pas venir à la Frankfurter Buchemesse. Leurs voix luttant contre le racisme et en faveur de la diversité nous manqueront durant le salon », indiquent-ils.

Car une nouvelle fois, la présence de personnalités aux discours et positions extrémistes ont provoqué de remous. Les organisateurs revendiquent « tolérance et respect » ainsi qu’une distance réelle avec ces acteurs. La Foire réaffirme en effet son souhait d’être un espace « où les questions de droits de l’homme, la liberté de parole et d’expression et la manière de répondre aux extrémismes ont été abordées »...

Et de fait, cette liberté réaffirmée aboutit à ce que des éditeurs « qui agissent en respect de la loi peuvent exposer au Salon du livre, même si nous ne partageons pas leurs points de vue ». Le communiqué poursuit : « Dans notre démocratie constitutionnelle, interdire les éditeurs ou leurs publications revient aux tribunaux et non à des opérateurs privés comme la Frankfurter Buchmesse. »

Des éditeurs d'extrême droite tolérés ?

Plusieurs auteurs luttant contre le racisme et/ou l’antisémitisme se sont en effet émus de ce que la Foire puisse devenir une plateforme pour des groupes littéraires aux orientations nazies. « Je ne parle pas aux nazis, je n’’écoute pas les nazis, je ne lis pas de livres nazis, c’est pourquoi j’ai décidé d’annuler ma venue », indique ainsi Jasmina Kuhnke.

Dans son mouvement, elle est suivie par d’autres comme Meron Mendel, qui dirige le musée Anne Frank. Ce dernier dénonçait dans un long communiqué cette impossible présence de groupuscules éditoriaux rattachés aux mouvements d'extrême droite.

« Quiconque leur offre une plateforme […] contribue à la normalisation et la propagation de la haine humaine », indique le directeur. Et de rappeler que quotidiennement, sa structure tente de lutter contre les attaques racistes et antisémites, pour montrer les dangers réels que véhiculent ces doctrines.

Et de nombreux internautes de rappeler que, contrairement à ce qu’indique le communiqué de la Foire, le racisme et l’antisémitisme ne sont pas des opinions. Sur le réseau Twitter, le hashtag #BuchmesseBoykott prend de l’ampleur. « La Foire du livre de Francfort ne doit pas offrir une pareille scène à ces éditeurs, même pas dans un coin sombre », s’indignait Michael Müller, maire de Berlin et porte-parole du groupe socialiste, dans le Frankfurter-Römer.

Crédit photo : stand de la maison d'extrême droite Jungeuropa, crédit Katapult