Paris : la librairie Le Point ferme définitivement ses portes

Cette fermeture s'explique par des changements de modes de consommation et, au fil des ans, une baisse de fréquentation. Selon les propriétaires, elle s'explique suite « aux rénovations et mutations de plusieurs tours de bureaux en hôtels », « à la vacance de nombreux plateaux de bureaux depuis plus de cinq ans », « à l'utilisation du télétravail depuis la crise sanitaire ». Ou encore, et assez logiquement, « à la baisse des ventes de la presse et son transfert vers le numérique ».

Située au cœur de l’ensemble Gamma, centre commercial près de la Gare de Lyon, la librairie officiait depuis 1990 à son emplacement actuel. Au fil des ans, le nombre de salariés a cependant diminué, passant de 10 à 6 personnes au cours des dernières années, a appris ActuaLitté.

« L’ensemble Gamma est construit sur un modèle qui ne se fait plus. À l’époque, le centre desservait trois tours de bureaux, quand Gare de Lyon était le premier quartier d’affaires avant la défense. Aujourd’hui, les tours sont vides depuis 5 ans. De plus, on subit le télétravail depuis l’arrivée du Covid 19 et, pour un quartier d’affaires, ce n’est pas bon », poursuivent les propriétaires.

« Dépendant principalement de la clientèle des entreprises et administrations du quartier Gare de Lyon-Bercy, nous ne sommes plus en mesure de maintenir une activité nécessitant un chiffre d'affaires conséquent au regard des charges fixes », indique un communiqué de l'établissement. « La librairie et la presse étant régies par des prix imposés, les marges et la rentabilité y sont les plus faibles du commerce de détail. »