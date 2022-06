Amiens entend être l’autre ville française de la Bande Dessinée

La Mission Amiens 2028 affûte ses armes, de même que Montpellier, dont le maire Michaël Delafosse dévoilait dans nos colonnes son programme sur la candidature montpelliéraine.

Pour Amiens, plusieurs objectifs accompagneront le projet, qui se veut une série de « choix fort et cohérent sur le plan topographique, culturel, naturel, social et économique ». Les atouts et caractéristiques de la Vallée de la Somme seront au cœur de ce projet, avec notamment l’idée de bâtir une culture commune au fil du fleuve. Par ailleurs, c’est une création portée par les limites naturelles d’un territoire qui sera valorisée — plutôt que celles institutionnelles.

« Vallée de Somme, Vallée Idéale » devient alors le créneau de cette impulsion artistique et culturelle, tissée de partenariats au niveau régional. Et au-delà du jeu de mots, Amiens vise une alter-native — littéralement, une renaissance et une « refondation en tirant un trait sur les déterminismes de notre territoire », indique la mairie.

Métamorphoser le territoire, à travers les arts, la culture et le patrimoine, voilà qui semble rejoindre l’action menée tant à l’année avec différents acteurs de la région picarde qu’au travers le point d’orgue que représente les RDVBD d’Amiens : autrement dit, l’action que porter l’association On a marché sur la bulle.

La candidature Amiens 28, Vallée de Somme, capitalisera sur la filière atout de sa stratégie culturelle et patrimoniale dédiée aux arts visuels. En effet Amiens joue la carte de la distinction et de la singularité à partir de ses opérateurs d’excellence en lien avec la filière image.

Il est ainsi prévu d’accompagner le développement du Pôle Ressources Régional On a marché sur la bulle, pilote sur les dispositifs de réconciliation avec le livre et la lecture à partir de la Bande Dessinée, en catalysant sur le deuxième Festival de la Bande Dessinée de France, qu’organise cet opérateur.

On a marché sur la bulle prendra place à horizon 2026 dans la Plateforme Image et Création, vaste opération de reconversion d’une friche industrielle de 10.000 m2, destinée à devenir un tiers lieu dédié aux arts visuels, qui hébergera également la branche image animée de l’École Supérieur d’Art et de Design et le FRAC Picardie.

Ce futur lieu permettra de conjuguer monstration, éducation artistique et culturelle, expérimentation, formation et convivialité dans un souci d’universalité de fréquentation par tous les publics.

« Amiens entend ainsi être l’autre ville française de la Bande Dessinée », conclut la Ville. Ne s'étant peut-être pas encore rendue compte que c'était déjà le cas ?

crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0