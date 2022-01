Capitale européenne de la Culture : Le dessin au coeur de la candidature d'Amiens

Chaque année, deux villes, dans deux États européens pré-sélectionnés, sont désignées pour ce label. En 2028, les deux capitales seront issues de la République-Tchèque et de la France. L’attribution de ce titre de « Capitale Européenne de la Culture » se fait en deux étapes : une pré-sélection de villes pressenties par le Ministère de la Culture Français, avant une désignation de la ville retenue pour chacun des deux États par le Conseil de l’Union Européenne.

Si Amiens est choisie, elle succèdera à Paris, désignée en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004, et Marseille en 2013.

Les candidatures sont étudiées selon les critères de sélection suivants :

- l’aide au développement à long terme des villes concernées

- la contribution à une stratégie culture à long terme

- la dimension européenne du projet

- le contenu culturel et artistique

- la capacité de réalisation : portée, gestion du projet.

Le dépôt de la candidature doit être effectué le 1er décembre 2022, et la ville désignée est annoncée le décembre de l'année qui suit. Cette ville choisie dispose alors des trois années suivantes, 2024 à 2027, pour élaborer sa programmation 2028.

La BD au coeur de la candidature



Les axes de la candidature d’Amiens, qui souhaite s’inscrire dans une politique de développement par la culture, sont : la valorisation du patrimoine et les actions de développement artistique et culturel. Pour ce faire, la métropole souhaite passer ses filières artistiques historiques : les arts du cirque et de la rue, ou encore la BD, en s’appuyant notamment sur ces 2 pôles d’excellence dédiés au 9e art.

Cette initiative passe par l’appel à projets lancé en automne 2021 par la ville, Perspectives, ou la bande dessinée possède une place de choix.

12 projets, articulés autour de 3 volets seront lancés sur l’ensemble du territoire de la métropole dès le 1er semestre 2022. Et déjà, plusieurs projets ont été lancés, dont plusieurs, en lien avec la bande dessinée et l’illustration. Promu par FRAC Picardie, une Résidence d’artistes sur le thème, Faire avec, a été décernée à Amélie Fontaine, artiste et illustratrice de la région.

Toujours en partenariat avec le FRAC Picardie, deux illustrateurs, Marie et Gotié, ont choisi d’organiser une « balade dessinée » avec les habitants dans les différents quartiers de la ville. Ils ont ensuite répertorié ces détails et curiosités dessinés sur une application créée pour l’occasion. Initié en 2021, ce projet se veut « une invitation à regarder la ville à travers différentes sphères d’expériences quotidiennes et de prélever, par le dessin, des fragments narratifs techniques et poétiques dans l’espace urbain et architectural. » Dans le cadre de Perspectives, un second volet de ce projet sera également lancé.

Toujours dans les domaines du dessin, la FRAC Picardie, dans le cadre de Perspectives, soutient Medhi Zannad, et son projet de « Guide dessinée des architectures remarquables. » Artiste et architecte, Medhi Zannad propose « une relecture des architectures remarquables du territoire métropolitain. »

Et à destination des écoles, un projet, C’est quoi pour moi l’Europe ? — On a Marché sur la bulle, mettra en place d’une action de sensibilisation, de pratique et d’écriture auprès de classes d’écoles élémentaires de cycle 3 d’Amiens métropole. Ce projet a notamment pour but de permettre aux élèves d’acquérir des compétences et connaissances face aux images, aux codes et aux livres de bande dessinée.

Un médiateur du livre traitera des fondamentaux en pratique avec les élèves, afin que ces derniers puissent réaliser une planche de bande dessinée. Une éditrice abordera la question de la chaîne du livre, et enfin un auteur de bande dessinée accompagnera les élèves dans la phase de création. Et en conclusion du projet, les classes participantes seront accueillies sur l’une des journées des scolaires organisées dans le cadre des 26e Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens.

À noter également la participation de l’auteur et conteur, Jean Paul Mortagne, de Compagnie de la Yole, à un projet théâtral qui souhaite mettre en perspective la question et la place des femmes dans une « capitale idéale européenne de la culture », et ce dans une approche participative.

