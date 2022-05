Patti Smith reçoit la légion d'honneur aux États-Unis

« C’est un indescriptible honneur, j’en prends la pleine mesure » a déclaré à l’AFP la rockeuse peu après la remise de la médaille. À l’âge de 75 ans, celle que Salvador Dali surnommait « le corbeau gothique » a profité de l’occasion pour honorer la France, pays dont la littérature, le cinéma et l’art l’ont inspirée toute sa vie. Patti Smith a également rendu hommage au poète français René Daumal.

La cérémonie de remise de la Légion d’honneur fut documentée sur Instagram par Lynn Goldsmith, photographe, réalisatrice et chanteuse américaine.

Peu après la cérémonie, munie de son fidèle blazer noir, Patti Smith a offert à l'assistance une version live de sa chanson People Have The Power, sortie en 1988 et figurant dans l'album Dream of Life. La chanteuse, également autrice de plusieurs ouvrages et recueils tels que L'année du singe, (trad. Nicolas Richard) publié chez Gallimard, ou encore Just Kids (trad. Héloïse Esquié) publié chez Denoël et Prix du livre rock 2011, assure que cette légion d'honneur sera sa nouvelle inspiration.

Just Kids est d'ailleurs, depuis juillet 2021, disponible en livre audio. Publiée par les Editions des Femmes - Antoinette Fouque, lue par Isabelle Huppert, cette autobiographie nous emmène au coeur du New York des années 60.

En 2019, Patti Smith avait également reçu la médaille d'or du mérite des Beaux-Arts par le Ministère de la culture espagnol. « Si les artistes peuvent inspirer les gens, rallier les gens, leur donner de l'espoir, [...] à la fin, ce ne sont pas les artistes qui apportent le changement, ce sont les gens » a précisé à l'AFP la chanteuse, très sensible à la cause environnementale.

Crédits : Patti Smith, live at Liseberg, Göteborg / Blondinrikard Fröberg / CC BY 2.0