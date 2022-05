Les archives Bob Dylan s'exposent dans un nouveau musée dédié

Ce nouvel édifice offrira aux futurs visiteurs une expérience cinématographique immersive. À ce titre, un studio a été créé pour permettre aux curieux de jouer les producteurs le temps d'une visite. Ces derniers participeront également à des visites guidées à travers les étapes de la carrière du chanteur folk.



Poèmes, notes et correspondance

Parmi les pièces présentées, on trouve des essais manuscrits, des poèmes, des notes de pochette, de la correspondance, ou encore des réflexions philosophiques de l'interprète de Blowin in the Wind, explique le site du centre. Néanmoins, certains documents ne seront accessibles qu'aux seuls universitaires, et sur rendez-vous, précise l'Associated Press.



Une sculpture en métal de plus de cinq mètres de haut, conçue et construite par Bob Dylan lui-même, s'affiche également à l’entrée du bâtiment. Parmi les visiteurs, pour cette inauguration, étaient notamment présents les chanteurs Elvis Costello, Patti Smith et Mavis Staples.

L'édifice, qui espère célébrer le processus créatif dans toutes ses dimensions, produira, à l'ouverture au public, une exposition du travail du cinéaste et photographe Jerry Schatzberg, dont l'image de Dylan de 1965 est ornée sur la façade de trois étages du bâtiment.

En France, Bob Dylan est également à l'honneur. En effet, le musicien et Prix Nobel de littérature a choisi un domaine de Provence, Château La Coste, pour sa première oeuvre permanente, Rail car (soit Wagon), nous apprend l'AFP. Parallèlement à l'exposition de cette production monumentale en fer forgé, jusqu'au 15 août, et dans le même domaine, l'artiste affichera 24 peintures dans une installation intitulée Drawn Blank in Provence.

Bob Dylan avait reçu le Prix Nobel de littérature en 2016 « pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique ». Robert Allen Zimmerman, alias Bob Dylan, a vendu, tout au long de sa carrière, plus de 125 millions d'albums à travers le monde.

Crédits : Bob Dylan Center