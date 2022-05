Ukraine : aider celles et ceux “qui se consacrent à la diffusion des savoirs

Pierre Mounier, ingénieur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, coordinateur du réseau OPERAS, directeur associé d'OpenEdition et codirecteur du répertoire DOAB (Directory of Open Access Books), Caroline Dandurand, responsable au sein des Éditions Quae, et Maciej Maryl, directeur du Centre des Humanités numériques de l'Université de Varsovie, initiateurs du projet SUES, ont répondu à nos questions par email.

ActuaLitté : Quels sont les retours des chercheurs ukrainiens sur le terrain concernant l'activité des rédactions et la continuation des projets de recherche ? Le travail reste-t-il possible malgré la guerre ?

Projet SUES : Les éditeurs qui nous ont contactés maintiennent leurs activités, mais dans des conditions très complexes comme nous pouvons l’imaginer. Il leur est notamment difficile d’imprimer et commercialiser leurs ouvrages et revues, et de maintenir les salaires des professionnels qui effectuent les travaux éditoriaux.

En raison de la guerre, le financement de l'université a été réduit et il n'existe aucune possibilité de ressources supplémentaires que les revues pourraient solliciter pour couvrir les coûts de mise en page, de conception ou d'impression. Certains des rédacteurs en chef qui nous sollicitent se sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine occidentale et ne disposent pas de l'équipement de base pour poursuivre leur travail. Il convient également de mentionner que les installations d'impression situées principalement dans l'est de l'Ukraine ont été gravement endommagées.

Comment seront distribués les fonds réunis par la collecte ? Des maisons ou revues sont-elles prioritaires ? Quels seront les postes de dépenses principaux ?

Projet SUES : Avec cette campagne, nous souhaitons aider 10 revues ou éditeurs au moins. Nous avons reçu plus de 70 demandes de soutien à ce jour et de nouvelles revues ou éditeurs continuent d’entrer en contact avec nous, ce qui met en évidence l’ampleur du problème. Un comité de sélection est constitué, il est composé de membres des organisations européennes engagées dans le projet ainsi que de collègues ukrainiens spécialistes de l’édition savante (actuellement en Pologne et en Lituanie).

Nous réfléchissons actuellement aux critères de sélection des revues et éditeurs que nous devrons mettre en place.

Les principaux postes de dépenses sont les salaires des professionnels de l’édition à maintenir. Mais notre programme de soutien est plus large que cela : nous sommes en train d’organiser des webinaires et d’autres formes de partenariat pour soutenir le développement de ces éditeurs et renforcer la coopération avec les infrastructures européennes de communication scientifique.

Des dons ont-ils été effectués par des éditeurs français ? Lesquels ?

Projet SUES : Jusqu’à présent les dons proviennent de particuliers (tous ne laissent pas leur nom), mais nous savons que des structures réfléchissent à effectuer un don. Un grand nombre de donateurs sont des professionnels de l’édition (éditeurs).

Des éditeurs français (Presses universitaires de Rennes et ENS éditions par exemple) ont donné des ouvrages comme contrepartie aux dons ou contribuent à construire des contreparties (UN@ éditions par exemple)

Un certain nombre de structures impliquées dans l'organisation de la collecte sont tournées vers l'accès ouvert des publications scientifiques : celui-ci représente-t-il un moyen de maintenir les accès aux résultats de la recherche en situation de conflit ?

Projet SUES : Tout d’abord, il est important de comprendre que nous ne conditionnons pas l’aide que nous apportons à l’accès ouvert. Nous voulons d’abord soutenir l’édition savante en Ukraine, nous ne voulons pas en profiter pour faire avancer notre agenda.

Il est vrai que l’accès ouvert qui inclut l’adoption de licences ouvertes permettant la rediffusion des contenus facilite grandement les opérations de sauvegarde du patrimoine scientifique et culturel à commencer par les publications. Signalons au passage l’excellente initiative SUCHO qui s’occupe de cette question. Mais insistons sur le fait que derrière les revues et les ouvrages, les plateformes, les serveurs, il y a des femmes et des hommes qui se consacrent à la diffusion des savoirs et sans qui toutes ces publications n’existeraient pas. Ce sont elles et eux que nous voulons aider.

La collecte SUES se retrouve à cette adresse.

Photographie : village de Novoselivka, près de Tchernihiv, en avril 2022 (illustration, UNDP Ukraine, CC BY-ND 2.0)