Une campagne de soutien à l'édition scientifique ukrainienne

L'Institut ukrainien du livre, qui représente les éditeurs du pays, avait interrogé au début du mois de mai 188 maisons d'édition, afin de donner un aperçu des effets de la guerre sur leurs activités. Seules 32 d'entre elles indiquaient pouvoir poursuivre leur fonctionnement « habituel », si l'usage de ce terme est encore signifiant en temps de guerre.

À ce titre, 81 % des structures interrogées expliquaient que l'insécurité bouleversait largement l'organisation habituelle du travail, en générant une dose de stress et d'incertitude non négligeable.

L'édition scientifique n'est bien sûr pas épargnée par les effets du conflit déclenché en février dernier par la Russie. « Grâce à différents programmes tels que Science for Ukraine, un soutien est apporté aux chercheurs ukrainiens ; toutefois, il est rarement étendu aux personnels travaillant aux côtés des chercheurs dans la production de connaissances : bibliothécaires, éditeurs, professionnels de l’édition, techniciens et personnels administratifs des universités, institutions de recherche et infrastructures », explique une campagne de soutien dirigée vers ce secteur de l'économie et de la recherche.

L'initiative Science for Ukraine propose des informations utiles aux chercheurs et diplômés ukrainiens, notamment les bourses et autres financements disponibles, ou encore des postes ouverts aux chercheurs ukrainiens fuyant la guerre.

De son côté, SUES (pour Supporting Ukrainian Editorial Staff, Aider les éditeurs ukrainiens) cherche à aider plus spécifiquement les éditeurs scientifiques et les revues universitaires, par une collecte de fonds.

« Rédacteurs, correcteurs, compositeurs, traducteurs, personnels techniques et administratifs travaillant dans les différents lieux d’édition ont besoin de votre soutien pour poursuivre leur mission : diffuser et partager le savoir », indique la présentation de la campagne.

À LIRE: L'Ukraine déplore une trentaine de destructions de bibliothèques

Plus de 1000 revues savantes sont publiées en Ukraine, ainsi qu'un nombre non négligeable d'ouvrages universitaires. La campagne de soutien s'est fixé un objectif de 16.500 € collectés, et précise qu'à chaque palier de 1500 € franchi, un éditeur ou la rédaction d'une revue peut anticiper une prochaine publication.

Cette collecte, une initiative de plusieurs structures européennes et de professionnels de l'édition scientifique française, est accessible à cette adresse.

Dossier : La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine

Photographie : Manifestation contre la guerre en Ukraine à Nice, le 27 février 2022 (Georges Lissillour, domaine public)