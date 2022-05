Le Salon du Livre de Turin 2022, “sauvage et passionné

La XXXIVe édition du Salon du livre de Turin s’ouvrira le jeudi 19 mai avec la conférence inaugurale de l’écrivain indien Amitav Ghosh (publiée en Italie par la maison d’édition Neri Pozza) sur les thèmes de l’environnement et de la durabilité, qui ont toujours été au cœur du programme turinois consacré particulièrement aux questions d’actualité et à la sensibilisation aux problèmes environnementaux.

Parmi les auteurs présents cette année figurent de nombreux auteurs français, dont Annie Ernaux, Régis Jauffret et Amélie Nothomb.

Le Salone au centre du monde éditorial italien

Le Salone internazionale del Libro di Torino est un projet de l’Associazione Torino, de Città del Libro et de la Fondazione Circolo dei lettori, avec le soutien de la Regione Piemonte, de Città di Torino, de la Fondazione Compagnia di San Paolo, de la Fondazione CRT, de l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, de la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino.

Il est aussi soutenu par le Centro per il libro e la lettura (centre pour le livre et la lecture), le MiC, le ministère de la culture, le MAECI, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, l’Agence italienne pour le commerce ICE, ainsi que le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Université et de la Recherche, la Fondazione con il Sud et la Fondazione Sicilia.

Le comité directeur est composé de la région du Piémont, de la ville de Turin, de l’ADEI, association des éditeurs indépendants, de l’AIB, association des bibliothèques italiennes, de l’AIE, association des éditeurs italiens, de l’ALI, association des libraires italiens, et du SIL, syndicat des libraires italiens.

En bref, il s’agit de l’un des événements les plus importants dans le domaine du livre en Italie, auquel participent les principaux acteurs de la chaîne du livre (en commençant par les associations professionnelles, en passant par les traducteurs, les auteurs et en terminant par les lecteurs).

Une édition “sauvage et passionnée”

« Cuori selvaggi » est le thème de l’édition 2022 du Salon du livre, un fil rouge qui accompagnera les rendez-vous, conversations, spectacles et concerts qui auront lieu tout au long de la manifestation.

« En ces temps agités, où se mêlent turbulences et espoirs, le Salon du livre invite sa communauté de lecteurs et de lectrices à se déchaîner vers un horizon de chemins non tracés et de liberté sans limites » : voici les mots du manifeste de cette année, élaboré par l’illustrateur et auteur italien Emiliano Ponzi.

Une invitation à la liberté, à jeter son cœur par-dessus l’obstacle, à réfléchir pour comprendre le présent et toutes ses contradictions, mais aussi à agir.

Un engagement pour la paix

Le Salon a voulu offrir — dans un moment historique complexe et malheureusement dramatique — une véritable Maison de la Paix (Casa della Pace).

Il s’agit d’un espace physique dédié au dialogue, à l’information sur les initiatives de solidarité dans la région et au récit d’expériences vertueuses.

Les ONG, les réseaux de solidarité et les sujets impliqués de différentes manières dans la situation d’urgence en Ukraine pourront partager leurs expériences avec les visiteurs. Une librairie thématique sera également mise en place par le consortium COLTI.

Pendant l’exposition, une série de rencontres sera également organisée précisément sur ces thèmes, afin d’inviter les visiteurs à réfléchir à l’importance de la paix dans un monde marqué par les divisions et les conflits.

Pour l’environnement : la “forêt des écrivains”

Une autre nouveauté de la XXXIVe édition sera le Bosco degli Scrittori (Bois des écrivains) créé par Aboca Edizioni : un amphithéâtre naturel de 200 mètres carrés avec plus de 1 000 arbres. Un lieu conçu pour s’immerger physiquement dans la verdure et participer à des présentations et des débats sur les grandes questions environnementales de notre époque.

Dans cet espace, les sièges sont fabriqués à partir de rondins recyclés. Ce hall arboricole sera donc l’un des points de référence des initiatives du Salon du livre consacrées à la nature et à la durabilité environnementale.

Friuli Venezia Giulia, la région mise à l’honneur

Le Frioul-Vénétie Julienne est une région frontalière vers l’Europe de l’Est qui a fait au fil du temps de sa particularité géographique une valeur ajoutée, étant une terre de rencontres, au croisement de cultures et de littératures.

Lors du Salon, des écrivains et poètes italiens aborderont des thèmes qui caractérisent la région, ainsi que des auteurs et artistes de renommée internationale qui ont vécu des saisons importantes de leur vie dans cette région italienne.

Parmi les nombreux auteurs impliqués — en collaboration avec la Fondazione Pordenonelegge.it, qui organise un des festivals littéraires plus importants en Italie —, figurent Melania Mazzucco et Dacia Maraini, autrice de Caro Pier Paolo (Neri Pozza), qui consacrera un hommage à Pasolini, très lié à cette région, en particulier à Casarsa.

Le Salon et les prix littéraires

Grâce au Prix international Mondello, organisé et promu pour le compte de la ville de Palerme par la Fondazione Sicilia en collaboration avec la Fondazione Circolo dei lettori et le Salone de Turin, Annie Ernaux, publiée en Italie par la maison d’édition L’orma et traduite par l’éditeur Lorenzo Flabbi, sera également présente à Turin.

D’après le juge du prix Mondello, Lorenzo Tomasin, « Ernaux a revisité les formes canoniques de la fiction contemporaine de manière originale et subversive, en expérimentant un langage d’une grande élégance et précision, mais capable de bousculer les structures du texte et du récit ».

Sont également attendus au Lingotto, comme le veut la tradition, les finalistes du Premio Strega Europeo, créé en 2014 et promu par la Fondation Maria et Goffredo Bellonci, la société Strega Alberti Benevento, l’Istituzione delle Biblioteche di Roma, le Salone de Turin et le Circolo dei lettori de Turin.

Cinq écrivains qui ont été récemment traduits et publiés en Italie et qui ont obtenu une reconnaissance nationale importante dans leur pays d’origine sont en compétition pour le prix.

Les cinq livres candidats cette année sont les suivants : Elin Cullhed, Euforia (Mondadori), traduit par Monica Corbetta (Prix August) ; Sara Mesa, Un amore (La Nuova Frontiera), traduit par Elisa Tramontin (Premios de los libreros - ficción) ; Megan Nolan, Atti di sottomissione (NN editore), traduit par Tiziana Lo Porto (Sunday Times Young Writer of the Year Award) ; Amélie Nothomb, Primo sangue (Voland), traduit par Federica Di Lella (Prix Renaudot) ; Mikhail Shishkin, Punto di fuga (21lettere), traduit par Emanuela Bonacorsi (Big Book Prize).

Toujours l’enfance et la jeunesse

Depuis quinze ans, le Bookstock est l’espace dédié aux jeunes, aux écoles et aux familles : au total, 7 500 mètres carrés sont consacrés aux jeunes lecteurs.

Des espaces spécifiques seront consacrés au Ministère de l’Education et au Ministère des Universités, ainsi qu’aux universités (Université de Turin, du Polytechnique de Turin) et à l’Agenzia Giovani.

Comme toujours, il y aura également un riche programme pour les écoles et les familles, avec des conférences, des activités ludiques et des rencontres.

Les professionnels de l’édition

Le Salon comporte également une importante zone d’affaires (area business), un point de rencontre, de formation et de mise à jour pour les acteurs du secteur, avec plus de 15 entreprises impliquées.

En outre, le Centre des droits (Rights Center) revient, du mercredi 18 mai au vendredi 20 mai, dans les espaces du Centre de congrès du Lingotto. La confrontation professionnelle revient ainsi au cœur du Salon. Il y aura plusieurs sections professionnelles : Book to Book, dédiée au marché des droits d’édition, Book to Screen, spécialisée dans les droits d’édition pour le développement du cinéma et de la télévision. En outre, une nouvelle section, Book To Sound, est prévue, consacrée au monde des podcasts et des livres audio.

La fellowship Book to Book est également confirmée cette année. Grâce au soutien de l’Agence ICE pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes et de son réseau de bureaux à l’étranger, environ 40 professionnels étrangers sélectionnés sur les principaux marchés internationaux seront invités à participer.