Lancement, par Élisabeth Bourgois, de l'association des Écrivains des Hauts-de-France

« Rares sont les régions françaises qui peuvent, comme celle des Hauts-de-France, se réjouir de la richesse littéraire qu’elle a engendrée et qu’elle continue à faire croitre et à distiller à travers le monde » explique la romancière dans un communiqué, diffusé sur Facebook. Sociétaire de la SGDL (Société des Gens de Lettres) et vice-présidente de l'AR2L (Agence Régionale du Livre et de la Lecture des Hauts de France), Élisabeth Bourgois met aujourd'hui en valeur la création littéraire du Nord grâce à cette nouvelle association.

« Comme toute espèce végétale née d'une petite graine, il n'y aurait pas de livre sans cette petite graine qu'est l'auteur. L'écrivain est cependant peu reconnu et il n'a aucun statut professionnel », précise-t-elle à Lille Actu. L'association s'adressera ainsi aux auteurs, mais aussi aux journalistes, traducteurs, dramaturges, scénaristes. L'objectif : agir pour leur reconnaissance, tout en faisant briller l'héritage culturel d'anciens écrivains comme Jean Racine, Alexandre Dumas ou Paul Claudel. « Il s’agit également de répondre aux difficultés rencontrés par les auteurs, au sortir de cette crise si particulière de la Covid-19 », précise un communiqué.

Ce regroupement permettra, grâce à son site internet et à des « rencontres amicales entre membres », de découvrir et de promouvoir leurs publications futures, de partager leurs projets, de bien discerner leurs besoins, et enfin d’être une force de proposition vis-à-vis de l’ensemble des acteurs de la politique du livre et de la lecture dans les Hauts-de-France.

« Et plus que jamais, grâce aux écrivains de notre association, nous contribuerons à promouvoir la beauté et l’universalité de la langue française », conclut la romancière sur Facebook.

Parmi les membres de l'association nouvellement créée, on retrouve André Soleau et Hervé Leroy à la vice-présidence, ou encore Alain Streck à la trésorerie. Pour que s'établisse, finalement, « [u]n toit pour les écrivains des Hauts ! Un nouveau “toi”… Une nouvelle identité où chaque écrivain se retrouve dans sa singularité. »

Crédits : Elisabeth Bourgois / Facebook