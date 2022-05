Les diversités se dévoilent dans la programmation de Lire à Limoges

Après avoir successivement dévoilé le nom de Douglas Kennedy en tant que président, ainsi que ceux de ses invités d'honneur, le Festival littéraire Lire à Limoges a finalement annoncé sa programmation.

Le thème de cette année, Les Diversités, ressort en filigrane pour chacun des événements programmés, et se décline sous les thématiques telles que les amours et les amitiés sous toutes leurs formes, la famille et ses histoires diverses et singulières, les destins, les Arts, le conte, la mythologie et les légendes.

« Une question cruciale demeure aujourd'hui : pourquoi lire ? Pour moi, lire, c'est voyager. Lire, c'est entrer dans le monde des autres. Lire, c'est percevoir que la majorité des grandes complexités morales posées par la farce de la vie ne sont ni noires ni blanches... plutôt profondément grises. Lire, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de réponses à l'existence quotidienne ; seulement davantage de questions. Et surtout, lire c'est comprendre : vous n'êtes pas seul. » écrit Douglas Kennedy.

Une soif de lecture qui se retrouve dans les différents ateliers jeunesse proposés par le Festival. Accessibles sur inscription à partir du 25 avril, ils recouvrent pêle-mêle manga, dessin, ateliers cartes postales, bande dessinée, collages...

Pour les adultes, causeries et débats animeront le public sous le chapiteau de l’esplanade du Champ-de-juillet. Ils pourront ainsi « Guérir des blessures du passé » avec Constance Rivière et Marylise Trécourt, ou encore discuter des « Enjeux contemporains : les nouveaux complices des polars » avec Pascal Dessaint, Sonja Delzongle et Marie Capron. Douglas Kennedy se mêlera également à la discussion le samedi après-midi.

Chaque année, la Ville de Limoges propose également aux enseignants de participer aux masterclasses littéraires, afin de rencontrer l’auteur de leur choix pour un temps privilégié autour de problématiques contemporaines. Les rencontres auront lieu le vendredi 13 mai, et seront notamment animées par Abel Quentin et Elene Usdin.

Par ailleurs, et comme la littérature n'est jamais loin, quatre prix littéraires seront décernés lors de cette édition : le Prix Izzo 2022, le Prix Coup de cœur Jeunesse 2022, le Prix du premier roman de la Ville de Limoges 2022 - remporté par Sophie d'Aubreby pour S'en Aller -, et le Prix des lecteurs BD 2022.

Et si c'est bien sous le chapiteau qu'aura lieu l'exposition « Moi, mon école, mon quartier, ma ville », le festival s'exporte : balades, rencontres et temps d'échanges auront lieu dans plusieurs lieux limougeauds. Les 13, 14 et 15 mai, Limoges sera en fête pour célébrer les livres, ses auteurs et ses lecteurs !

L'intégralité du programme est à retrouver à cette adresse.

Crédits : Ancienne édition de Lire à Limoges (Facebook)