Dix invités d’honneur aux côtés de Douglas Kennedy pour Lire à Limoges 2022

Les invités d’honneur seront le reflet de toutes les littératures, représentées avec une programmation éclectique où de nombreux thèmes d’actualité seront abordés, au travers des fictions et des essais des auteurs présents. Le tout en partenariat avec l'agence Tome 2.

Les Diversités, thème central du Salon cette année se déclinera à travers plus de soixante rencontres, tables rondes, grands entretiens et animations singulières sur des sujets présents dans les ouvrages des auteurs invités : les amours sous toutes leurs formes, les Arts, le conte, la mythologie et les légendes, la famille et ses histoires singulières ou encore les destins, qu’ils soient incroyables ou ordinaires.

Les auteurs invités d'honneur sont :

Louis Bertignac avec Jolie petite histoire au Cherche Midi. Louis Bertignac est le parolier, chanteur, guitariste et cofondateur du groupe de rock français Téléphone. Il raconte dans son livre l’histoire du groupe et revient sur cette aventure légendaire.

Franck Bouysse avec Fenêtre sur terre chez Phébus. Franck Bouysse est né à Brive-la-Gaillarde en 1965. Il a publié une quinzaine de romans dont Grossir le ciel, couronné par de nombreux prix (prix SNCF du polar 2017, prix Sud-Ouest du polar 2016…), et Né d’aucune femme (prix des libraires 2019, prix Babelio 2019, Grand prix des lectrices de Elle 2019…). Il est cette année le parrain du Prix de la Ville de Limoges.

Anne Goscinny avec le sixième tome de Le monde de Lucrèce chez Gallimard Jeunesse. Anne Goscinny est auteure de six romans pour adultes publiés chez Grasset et d’un récit chez Nil. Le monde de Lucrèce est sa première incursion dans la littérature pour la jeunesse.

Anny Duperey avec Le tour des arènes aux éditions du Seuil. Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma mais elle est également peintre et écrivain. Elle l’auteur de romans à succès, dont Le Nez de Mazarin, L’Admiroir (couronné par l’Académie française), Allons voir plus loin, veuxtu ?, Une soirée et d’ouvrages plus autobiographiques comme Le Voile noir, Je vous écris... et plus récemment De la vie dans son art, de l’art dans sa vie et Le Poil et la Plume.

Thierry Courtin avec T’choupi visite la France chez Nathan jeunesse. Thierry Courtin est auteur et illustrateur français. Il est le créateur du personnage T’choupi, devenu une icône de la littérature jeunesse et des bibliothèques des tous petits.

Nicolas Lebel avec La capture aux éditions Le Masque. Né à Paris, voyageur insatiable, Nicolas Lebel a publié sept romans dont cinq dans la série du capitaine Mehrlicht, pour laquelle il a reçu de nombreux prix, dont le Prix des lecteurs du Livre de Poche en 2019. Le Gibier, son huitième roman paru en 2021, lui offre une arrivée très remarquée au catalogue du Masque.

Bernard Minier avec Lucia chez XO éditions. Maître du thriller, Bernard Minier est l’un des écrivains les plus lus en France. Il est traduit et salué dans le monde entier. Ses livres, traduits en 22 langues, sont tous publiés aux Éditions XO. Lucia est son dixième roman et paraît en mars 2022.

Jean Teulé avec Azincourt par temps de pluie chez Mialet-Barrault. Jean Teulé aime à se glisser dans l’ombre des poètes (Rimbaud, Verlaine, Villon et maintenant Baudelaire) que le temps et la postérité ont figés dans la pierre des mémoires collectives. Il leur prête sa sensibilité, son rire, sa gourmandise, sa sensualité, ses abîmes. Et soudain, la vie. Il est l’auteur de romans à succès comme Le magasin des suicides, Le Montespan, Fleur de Tonnerre, Héloïse Ouille !

Mathias Malzieu, Le Guerrier de porcelaine chez Albin Michel. Mathias Malzieu est une figure phare du rock français avec le groupe Dionysos pour lequel il écrit, compose et interprète les chansons. Peu enclin à choisir entre sa vocation de chanteur et d’auteur, c’est tout naturellement qu’il décide de mêler les deux. Après un recueil de nouvelles, 38 mini westerns et un roman autobiographique, il connaît un immense succès populaire avec La Mécanique du cœur. Après le bouleversant Journal d’un vampire en pyjama et le féérique Une sirène à Paris, Le Guerrier de porcelaine est son troisième livre publié chez Albin Michel.

Philippe Torreton avec Une certaine raison de vivre chez Robert Laffont. Né en 1965, Philippe Torreton est un acteur français passionné du verbe, des mots, de l’écriture. César du meilleur acteur pour Capitaine Conan, Molière du comédien en 2014 pour Cyrano de Bergerac, il a déjà publié de nombreux ouvrages dont les best-sellers Mémé et son premier roman Jacques à la guerre.