À Bordeaux, Krazy Kat ouvre une librairie dédiée aux mangas, Manga Kat

Tandis que le marché du manga progresse largement en France — on les retrouve très régulièrement dans les meilleures ventes de la semaine — et qu'une BD sur deux vendue en France aujourd'hui est un manga, les librairies s'adaptent. À Bordeaux, la librairie Krazy Kat, fondée en 2004 (et anciennement nommée BD Fugue Café), est l'institution bordelaise de toutes les bandes dessinées : franco-belge, mangas, comics, classiques, etc., mais aussi des figurines, posters et autres produits dérivés.

Implantée depuis 18 ans, cette institution s'élargit : au 94 cours Alsace Lorraine, une nouvelle librairie spécialisée, Manga Kat, ouvrira cette semaine ses portes. Portée par 5 libraires, elle comptera dans ses rayons 40.000 volumes répartis sur 110 mètres carrés. « L’exhaustivité des fonds, la diversité des nombreux rayons, l’expertise et l’accueil y seront les maîtres mots. On y trouvera tous les mangas, pour tous les goûts, collectors inclus, sans risque de rupture, avec une belle ambiance de librairie », précise Krazy Kat dans un communiqué.

Le bonheur des nouveaux libraires se décline aussi sur TikTok :

Ce nouvel espace ne proposera d'ailleurs pas que des mangas, mais aussi des cours de japonais, des ateliers origami, des soirées quiz interactive et blind test, escape game, cours de dessin, etc. Des ouvrages et revues (Shônen Jump) en version originale seront proposés, ainsi qu’un rayon de beaux livres sur le Japon et la Corée.

L’ouverture aura lieu ce vendredi 6 mai, à 10 heures. Et Manga Kat prévoit grand : un grand jeu-concours permettra à une personne de gagner sa taille en manga, soit plus d’une centaine de volumes offerts. Il suffira pour cela de se mesurer à la toise présente en magasin et de poster la photo sur les réseaux sociaux.

Des cosplayeurs, acteurs qui incarnent des personnages de mangas, déambuleront également dans le centre-ville avec un stand photo. Sur Instagram, plusieurs jeux concours sont présentés, dont un qui permet de gagner le tome 100 collector de One Piece.

Crédits : Les deux libraires Manga de Krazy Kat (Facebook)