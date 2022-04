Elsevier veut racheter Interfolio, fournisseur de logiciels pour les universités

Données, data et rapports d'évaluation ont encore de beaux jours devant eux dans la sphère universitaire : avec cette acquisition, Elsevier se dote d'un véritable outil pour étudier la gestion de carrière des chercheurs et améliorer ses études d'impact.

Interfolio, fondé en 1999, fournit des logiciels pour aider les processus de gouvernance partagée, ainsi que des outils de suivi de l'activité des universités. Il est utilisé, à ce jour, par plus de 1,7 million de professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« J'ai hâte d'accueillir l'équipe d'Interfolio chez Elsevier » a déclaré, dans un communiqué, le directeur général de la recherche d'Elsevier Theo Pillay. « Ensemble, nous visons à offrir une valeur ajoutée encore plus grande aux clients en améliorant l'expérience des utilisateurs, par exemple en réduisant le temps que les chercheurs passent à saisir des données grâce à une meilleure automatisation et en fournissant des informations plus approfondies grâce à des outils d'analyse plus sophistiqués. »

Si le montant de la transaction n'a pas été communiqué, Interfolio avait toutefois déjà été acquise, en 2018, par une société de capital-investissement pour 110 millions $ (environ 103 millions €). Cette nouvelle acquisition par Elsevier renforcera davantage l'éditeur scientifique, et la concurrence directe avec Clarivate, société de services autour de la propriété intellectuelle qui gère, notamment, le Web of Science et ScholarOne. Selon Roger C. Schonfeld, « Il serait surprenant qu'Elsevier soit la seule entreprise à envisager une offre sur Interfolio. Clarivate, en particulier, semble bénéficier des mêmes sources d'intégration et de valeur qu'Elsevier. »

Le directeur des programmes d'Ithaka s+r, organisation américaine d'aide à l'utilisation des technologies dans la sphère universitaire, craint dans les colonnes de Scholarly Kitchen une utilisation dérogatoire des données recueillies par Interfolio : « Les produits et services d'Interfolio contiennent des données substantielles qui contribuent déjà à l'évaluation et à l'analyse d'impact. […] Et, au moins au Royaume-Uni, le bizarrement nommé ResearchFish, acquis il y a plusieurs années par Interfolio, est utilisé par les agences de financement pour suivre le travail de leurs chercheurs financés. » Une plateforme qui serait récupérée par Elsevier, donc, faisant craindre une concentration des données à travers un seul acteur.

Tweet parodique sur les volontés de rachat d'Elsevier : « Dernière minute : Elsevier rachète l'ensemble des lycées et universités »

« Est-ce que le fait qu'une seule entreprise soit responsable d'autant de données est sain ? » s'est demandé Torsten Reimer, bibliothécaire universitaire à l'Université de Chicago. « La question-clé (en supposant que l'opération passe l'examen réglementaire) est de savoir si l'acquisition peut être intégrée pour apporter la valeur prévue, à la fois aux utilisateurs et sur le marché », répond pour sa part Roger C. Schonfeld.

A LIRE:Les principaux éditeurs scientifiques quittent la Russie

Elsevier assure de son côté que la transaction, qui sera clôturée au cours du deuxième trimestre 2022, sera « soumise aux conditions habituelles et aux validations réglementaires ».

Crédits : Unsplash / jesse orrico