Les principaux éditeurs scientifiques quittent la Russie

« Nous avons pris la décision, sans précédent, de suspendre les ventes et la commercialisation de produits et services aux organismes de recherche en Russie et en Biélorussie. ». Ces mots sont tirés d'un communiqué commun des éditeurs scientifiques, daté du 31 mars, où ils expliquent se joindre à d'autres organisations dans le monde « qui agissent pour mettre fin à l'agression (russe), et rétablir la paix. » Si les éditeurs honoreront les contrats existants, au terme de ceux-ci, l'accès à toutes ces données scientifiques sera suspendu en Russie.

Le communiqué s'attache également à expliquer que leur décision ne cherche pas à sanctionner les chercheurs, mais plutôt les organismes de recherche en Russie et en Biélorussie, rattachés aux gouvernements de ces deux pays. « Nous restons attachés aux idéaux de la science et de l'érudition en tant que communauté mondiale », tiennent-ils à rappeler. Les abonnements aux revues scientifiques étrangères sont en effet achetés par un organisme gouvernemental, la Fondation russe pour la recherche fondamentale (RFBR), nous apprend TorrentFreak.

Cette décision, outre qu'elle répond aux dernières nouvelles de la guerre en Ukraine, comme la découverte des civils tués à Boutcha, semble également réagir à l'appel lancé le 2 mars dernier par l’Association des bibliothèques ukrainiennes. L'organisme avait interpellé les éditeurs scientifiques pour qu'ils s'engagent à travers plusieurs mesures en forme de nouvelles sanctions, afin de favoriser la fin de l’offensive russe en Ukraine.

L'une d'elle était de désactiver l’accès à tous les produits et services d’information aux utilisateurs russes jusqu’à ce que le pouvoir russe mette fin à la guerre en Ukraine. Une requête qui semblait très radicale début mars, et qui a finalement été entendue.

Des scientifiques russes contre la guerre

Après l'appel de l’Association des bibliothèques ukrainiennes, s'en étaient suivis des communiqués de Elsevier ou Clarivate Analytics, qui avaient alors condamné l’invasion russe de l’Ukraine, sans répondre à l’appel des bibliothécaires d’Ukraine.

Du côté russe, plus de 8.000 scientifiques et journalistes scientifiques avaient également signé une lettre commune pour exprimer leur opposition à cette guerre. Un message rendu public qui avait été ensuite rapidement censuré par le gouvernement de Poutine. Ces derniers y exprimaient notamment leur crainte que la coopération internationale, fondamentale dans le domaine des sciences, ne soit plus d'actualité en Russie. Une crainte qui s'est avérée exacte.

« Après avoir déclenché la guerre, la Russie s'est condamnée à l'isolement international, à la position de pays paria. Cela signifie que nous, scientifiques, ne pourrons plus faire notre travail normalement : après tout, mener des recherches scientifiques est impensable sans une pleine coopération avec des collègues d'autres pays », pouvait-on notamment lire dans ce communiqué.



Et d'ajouter, non sans courage: « Il n'y a aucune justification rationnelle à cette guerre. Il est clair que l'Ukraine ne constitue pas une menace pour la sécurité de notre pays. La guerre contre elle est injuste et franchement insensée. »

Le site pirate Sci-Hub pour prendre le relai ?



Un départ qui pourrait permettre au site pirate, Sci-Hub, d'occuper la place laissée vacante par ces grands éditeurs, qui constituent 97,5 % du marché russe, soit l'essentiel des sources des quelque 1.200 organisations scientifiques et éducatives de Russie. Ces derniers dépensent près de 44 millions de dollars pour accéder à 30 plateformes d'éditeurs étrangers.

Mais pour ce faire, il faudrait d'abord que l'Etat russe rende la plateforme à nouveau accessible dans le pays de Pouchkine. En effet, Sci-Hub n'est plus accessible en Russie, et ironie du sort, c'est le grand éditeur Springer Nature qui est à l'origine du blocage du site pirate. Dans une plainte déposée auprès du tribunal municipal de Moscou, Springer avait accusé Sci-Hub de proposer trois études couvrant la santé cardiaque et cérébrale sans détenir les licences nécessaires. Qualifié de récidiviste, Sci-Hub avait alors été bloqué définitivement par les pouvoirs locaux. Le site reste néanmoins toujours accessible grâce à un VPN.

Sci-Hub, qui offre un accès gratuit à des millions d’articles de recherche payants, continue d’être combattu par les éditeurs scientifiques et les gouvernements. Le PirateBay de la science, créé en 2011 et réunissant près de 90 millions de documents, est utilisé par des chercheurs du monde entier pour accéder à des articles auxquels ils auraient autrement du mal à accéder, notamment dans certains pays en développement, où le site peut devenir un outil indispensable pour leurs travaux de recherche.

En France, la plateforme a été bloquée dès 2019. De la même manière, la justice britannique avait ordonné en février 2021 le blocage de l’accès à Sci-Hub, avec des conséquences que l’on mesure aujourd’hui.

Des interdictions qui n'ont pas empêché la plateforme de continuer à sévir et d'être facilement consultable. En effet, début mars, Sci-Hub a révélé en intégralité ses statistiques de téléchargement : depuis le 1er février, la plateforme compte, entre autres, 5 millions de téléchargements en France, et 10 millions aux Etats-Unis.

Crédit : Nikita Karimov / Unsplash