Accident du travail : les chiffres d'Amazon habilement manipulés

En 2019, Amazon France enregistrait près de 3 accidents du travail quotidiennement. « Ces chiffres viennent dynamiter le mythe du fleuron de la logistique qui embaucherait à la chaîne en CDI dans des territoires socialement sinistrés », assurait le journaliste Jean-Baptiste Malet qui dévoilait ces éléments statistiques.

Côté américain, même Jeff Bezos avait fini par reconnaître, quand il était encore à la tête de l’entreprise, qu’Amazon devait améliorer les conditions de sécurité dans ses entrepôts. Autrement dit, faire diminuer les chiffres d’accidents, largement supérieurs à ceux d’autres entreprises comparables. Chose faite : les chiffres sont bien diminués. Habilement.

Tous ensemble, unis...

Le programme Community Together s’est paré des plus beaux atours : en cas d’arrêt pour accident, il permet aux travailleurs de percevoir l’intégralité de leur salaire. Et ce, alors que les indemnités versées ne couvrent généralement qu’une partie de ce dernier. Sauf qu’à travers cet outil, les salariés sont en réalité déplacés vers des organismes de bienfaisance. Sur place, ils effectuent alors des travaux suivant ce que leur incapacité leur permet de faire.

Depuis 206, ils seraient plus de 10.000 à avoir ainsi intégré l’Armée du salut ou Habitat pour l’humanité et d’autres structures à but non lucratif. Au cours de la pandémie, le chiffre a diminué, relève une porte-parole, Lisa Campos. Elle assure également que ce programme repose sur du volontariat, avec un soin particulier au traitement que les employés reçoivent.

Ces derniers ne s’en plaignent d’ailleurs pas, selon les témoignages récoltés par le FT. Et de leur côté, les organismes se montrent très reconnaissants de la quantité de travail effectué et de l’aide ainsi apportée. Mais alors, où est le loup ? Dans la bergerie, il se cure les dents, repu.

Regarde un peu sous le tapis ?

Ce système de reclassement des personnes blessées sur leur lieu de travail permet en effet à Amazon de réduire son taux d’accidents — le Lost Time Incident Rate, ou LTIR. L’agence gouvernementale responsable de la sécurité et de la santé, Occupational Safety and Health Administration (OSHA), a imposé cette mesure standardisée pour disposer de données globales. De la sorte, son action sur la prévention des risques de blessures cible plus précisément et efficacement les entreprises.

Or, en faisant basculer ses salariés blessés dans son programme, non seulement Amazon truque ses données, mais laisse planer un effroyable doute quant à la réalité du terrain. Selon l’OSHA, l’entreprise aurait ainsi un taux de LTIR plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale dans l’industrie du stockage. Et le Strategic Organizing Center, coalition syndicale nord-américaine, estime que 34.000 blessures graves ont été recensées dans les entrepôts de la firme l’an passé — 20 % de plus qu’en 2020.

Dernièrement, le PDG Andy Jassy s’en est d’ailleurs expliqué devant ses actionnaires, assurant qu’il s’agissait d’une main-d’œuvre nouvellement arrivée. Donc plus susceptible d’effectuer une mauvaise manipulation. Bien entendu, une meilleure formation des personnes n’a pas été particulièrement avancée.

Ce qui devient fumeux, c’est le rapport maison dévoilé en janvier où Amazon indique avoir fait diminuer son LTIR de 49 % aux États-Unis et de 43 % dans le reste du monde. Et le placement de personnels dans le Community Together a tout bonnement disparu des données.

